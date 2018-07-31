2018年07月31日 04:10 中國時報 楊方儒

歐盟推出GDPR政策規範後，成功控管網路平台不再濫用消費者個資與隱私，加上臉書數據門事件，大家才發現美國作為世界網路產業強權，其實在網路監管的預設寬鬆立場，就跟槍枝管制法案總是難以過關一樣。

前政務委員蔡玉玲在Uber爭議後即與我談到，在虛擬世界中美國始終是大力擴張的強權，大部分網路產值都被美國公司賺走了，更嚴重的是，數據資料的歸屬與利用，「美國當然希望所有的國家在網路上都能開放，也透過經貿談判要求其他國家解除限制，越來越多國家意識到這些問題的重要性，尤其是歐盟！」

的確，中、美網路列強「使用」用戶個資稀鬆平常，巨頭們仰賴著大數據介接人工智慧精準分析，源源不絕貢獻出高額獲利與市值。反倒是歐洲，錯失網路產業發展20年來，對於網路平台的監管越來越顯客觀中立，Google剛剛就被歐盟以安卓系統涉及壟斷罪名，罰款高達1545億台幣。

臉書在歐洲市場的月活躍用戶也出現首度下滑，加上股價一夕狂跌24%，市值蒸發3.6兆台幣，這相當於2.5個鴻海市值！臉書財務長維納就明白指出，臉書歐洲成長趨緩就是因為GDPR的施行，對用戶個資蒐集的規範趨於嚴格，造成粉專廣告難以精準投放給受眾。

對比台灣，在行動網路各大產品與服務中，同樣與歐盟各成員國一樣，深陷「被殖民」的窘境。airbnb也是台灣觀光客的最愛，Uber與UberEATS仍在積極擴張，Obike滿街爬爬走，安卓平台老少通吃，更不用說Facebook與LINE的高黏著度。台灣人向來願意為手機軟體與服務花錢，以Google Play的付費總額來看，台灣近年一直是全球前5大市場。可惜的是，台灣前10大下載量APP，沒一個是台灣人自己做的。跨國巨頭們眼見Uber爭議與高額罰單，有的甚至連公司實體都不設立，或者是以極受爭議的代理模式設立。APP中的大把金流透過信用卡境外付款，他們早已賺到大把新台幣。

這也難怪，從大數據到共享經濟，從手機遊戲到人工智慧，還是這些跨國網路巨頭們說了算，面對無國界的平台戰爭，台灣行政與立法體系管或不管，都顯得蒼白無力。

關鍵在於選擇要在哪裡做生意，就要接受哪裡的法治，總部設在新加坡的Obike，最近就選擇不向新加坡交通管理局申請營運執照，破釜沉舟退出新加坡。

台灣在行動網路軟體產品與服務被殖民的事實已難改變，打造網路強國仍是遙不可及的夢想，但政府必須仿效歐盟，在行政與立法上保持客觀與中立，該管就要管，該罰就要罰，否則未來2到3年，流失的稅基會以倍數計。（作者為KNOWING新聞創辦人暨總編輯）

(中國時報)