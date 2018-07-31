電子鍋會說話 烹煮孤獨人生

《Cuckoo電子鍋》將3台電子鍋搬進劇場，演出中途還可聞到白飯的香氣。（台北藝術節提供）

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中國時報
／台北報導

「飯煮好了！」智慧型電子鍋是現代人的生活好幫手，但享譽歐陸的南韓劇場人具滋昰，對這貼心而簡短的提醒語，聯想到的是孤獨和高壓。他以此為創作靈感，推出作品《Cuckoo電子鍋》，將3台電子鍋搬進劇場，以獨角戲方式和3台電子鍋對話。

具滋昰把南韓近20年來歷經金融風暴、經濟蕭條、青年失業自殺等狀況融進對白裡，以電子鍋作為暗喻，指出南韓社會的高度密集壓力，如何集體「烹煮」他這一代人的人生，將首度在台北藝術節演出。

台北藝術節總監鄧富權表示，這部作品以南韓社會為引，談論近20年來，亞洲各國在金融風暴狀態下，人們的生活和心理狀態起了什麼變化，「電子鍋是現代人重要的家電，作品把電子鍋轉化成新媒體木偶般的形象，並透過特殊的程式設定，讓電子鍋能說完整的對白，也與演員對話，其實這3台電子鍋，也可看成是另類演員。」

具滋昰畢業於韓國國立藝術大學，主修戲劇研究，同時也擅長作曲，近年結合科技藝術、音樂和戲劇手法，推出記錄亞洲當代社會樣貌的作品《Hamartia三部曲》，包括《Lolling and Rolling》、《Cuckoo電子鍋》以及《The History of Korean Western Theater》。

鄧富權表示，雖然作品探討的問題非常沉重，但是具滋昰仍適時地穿插幽默感在其中，而舞台上的電子鍋，一邊和演員對話，另一邊也真的在煮著白米飯，演出中途，可聞到白飯的香氣，「這部作品也希望能引發年輕人思考，可以以什麼樣的心情面對未知的未來。」

《Cuckoo電子鍋》日前於雅典、維也納等地巡演，台灣將於8月11、12日演出，地點在台北水源劇場。

(中國時報)

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