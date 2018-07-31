申復東亞青運 林佳龍願赴北京

2018年07月31日 04:10 中國時報 陳志祥 、 盧金足 ／綜合報導 ／綜合報導

台中市被取消東亞青年運動會（EAOC）主辦權，台中市府正式提出申復、希望為選手爭取參賽權利，台中市長林佳龍昨日表示，期待中國大陸重新檢視取消東亞青運造成的傷痕已經留在兩岸關係上，如有必要他願意前往北京溝通；但他也說，「問題是北京會讓我去嗎？」

由於2019年台中市主辦的東亞青年運動會無端遭到東亞奧會取消，台中市長林佳龍昨天提出主辦權申復、並召開國際記者會向國際媒體發聲，爭取各種不同的支持力量，會場上人潮擠爆，光是日本媒體至少10家參與。

林佳龍表示，接到取消比賽通知的當下開始，台中市政府立即展開與相關單位、體育界前輩與學者專家的討論，全力研究可行的救濟途徑與申復內容，台中市政府以4大理由向EAOC提出申復：包括「違背奧運精神，也違反EAOC會章明定推廣東亞地區之奧林匹克運動的宗旨」、「未曾正式告知台中市有任何違反或不執行合約書條款或東亞奧會會章」、「明顯違反合約內容與侵犯台中市的權利」、「EAOC無法說明台中市有任何違規」。

台中市政府與中華奧會的申復信昨天同步寄送其他參與東亞青運的日本、韓國、北韓、香港、澳門、蒙古、關島與大陸等8個國家與地區，體育署長高俊雄呼籲EAOC成員共同重視這個不合理的決議。

台中市運動局長王慶堂在「2019東亞青年運動會籌備及因應措施」專案報告，播放一支還未完成的東亞青運CF，沒有字幕，只由運動選手口白《我們幫你上一課》，表達年輕選手懂得責任、挫折、堅持與勝負，現場加油聲不斷。

林佳龍說，兩岸關係是互相溝通與尊重，重點是彼此關心，如果申復被駁回，台中市也做了最壞的準備，「有可能另起爐灶，至於舉辦什麼比賽要與體育署、奧會研究」。

(中國時報)