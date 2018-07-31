金門通水典禮 改稱引水儀式

金門縣長陳福海（左）與縣議長洪麗萍（右）因大陸通水案「內戰」。（李金生攝）

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中國時報
／綜合報導

大陸通水金門，金門縣長陳福海不管陸委會要求暫緩舉辦通水儀式，決定在8月5日如期進行，縣議長洪麗萍和大多數議員從媒體報導才知此事，30日緊急邀請相關主管專案報告，表達強力支持如期通水的立場，但她也痛批縣府藐視、隱瞞議會，在中央介入攪局之後，府、會再上演一場「內戰」。

由於陸委會以對岸近來對台多方打壓，要求金門縣府暫緩舉辦通水典禮，決定如期舉辦的縣府因此敲定當天的活動為「金門鄉親見證大陸引水儀式」，不採用原先規畫的「通水典禮」名稱，希望在中央與地方各退一步之下，事情可以更圓滿解決。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，重點是「水一定要通」，政院了解金門縣政府相關的儀式還是要進行，政院包括陸委會「祝福也希望當天的儀式順利進行」。

縣府表示，昨天收到陸方的通水典禮邀請函，已決定指派工務處副處長黃儒新、自來水廠副廠長張武達前往參加。

議長洪麗萍昨天專案報告中肯定陳福海如期通水的決策，但隨即改口痛罵連她都是看報才知道，大多數議員毫不知情，縣府明顯不尊重議會，只想要議會背書的作法，實在欠議會一個公道。

縣議員唐麗輝質疑「難道不辦典禮按鈕，水就不來嗎？」許建中更痛批陳福海收割歷屆縣長努力的成果，還逼問「中央希望先通水，暫緩通水典禮就不可以嗎？」乾脆宣布金門獨立好了。

金門自來水廠廠長許正芳表示，通水典禮在6月11日就因陸方舉辦海峽論壇延期一次，後來再協調出8月5日，因故未能很快告知議會，對此十分抱歉。

洪鴻斌議員則認為，如期通水最重要，其他小事都可以先放下。楊永立也表示，「如果不辦通水典禮，大陸水會來嗎？」他更直指民進黨最壞，整天只想搞台獨「草螟弄雞公」，不必跟著起舞，更不能自已「內亂」。

(中國時報)

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