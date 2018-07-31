〈夢裡知多少〉唱入心 黃小琥聲聲憶亡母

2018年07月31日 01:30 中國時報 尤嬿妮 專訪

黃小琥（左）難忘母親生前對自己的幫助、扶持。

黃小琥想起已過世的爸媽忍不住眼眶泛淚。（粘耿豪攝）

第二屆旺旺孝親獎

黃小琥、陳曉東、梁文音、郭雪芙、許書豪、noovy響應「第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽」提倡的孝順理念，共同獻聲演繹第一屆得獎作品〈夢裡知多少〉，由阿沁擔任製作人，6組歌手用溫暖動人的歌聲唱出對父母的愛與感謝，更分享了他們與父母之間的感動故事。

黃小琥百忙中抽空進錄音室錄製〈夢裡知多少〉，歌聲情感豐沛，令人動容，錄音結束後，黃小琥坦言每唱一句歌詞，都令她想起過世多年的母親，以及年初病逝的乾媽，她感動地說：「可以演唱這首歌，也算是紀念母親及乾媽在這世上時，給予我的點點滴滴，心中充滿了感恩，希望藉此拋磚引玉，呼籲還不知道如何孝順父母的朋友們，即時行孝！ 」

父親白臉母扮黑臉

「小的時候，爸媽把我們捧在手心上，等到他們老了，我們也該還給他們同樣的呵護，換我們把他們捧在手心上，是為人子女應該的。」黃小琥從小在高雄長大，父親常騎車載她到小港吃海鮮，「我是老么、嘴巴又甜，爸爸特別疼我，家裡扮白臉的是爸爸，我媽就當黑臉，直到出社會後忘了是為什麼事情叛逆，我才被爸爸打過一次。」也因為受父親影響，黃小琥從小就個性獨立、果斷。

聊起母親，黃小琥表示因媽媽會用體罰的方式教孩子，所以小時候母女倆比較生疏，但她仍記得被母親管教的趣事，笑說：「我小時候常看到姊姊被打，我就趕快裝乖，我媽也算是有達到殺雞儆猴的效果！有天她看到我這麼乖，心血來潮買了一個洋娃娃給我，我一收到高興得不得了，馬上抱著娃娃出去跟街坊鄰居炫耀。」沒想到途中她不慎跌倒摔破洋娃娃，「我當下心想完蛋了，果然回家又是一頓毒打。」

任性與母決裂4年

黃小琥22歲時，與同為音樂人的男友墜入愛河，不顧母親反對便與男方閃婚，而她的任性也導致與媽媽關係決裂長達4年。不久後，這段短暫的婚姻宣告破裂，當時黃小琥帶著出生沒多久的女兒生活窘迫，母親常從高雄上來台北看孫子，還為黃小琥送便當、照顧生活起居，才解開彼此心結。

未料母親有一次為了搭車來台北，在赴高雄車站買票途中，出車禍被撞斷腿，爾後身體逐漸變差，每每回憶這段往事，黃小琥眼神總流露悲痛，久久難以言語；她經紀人牟鐘恩說：「小琥常說自己一輩子最感謝的人就是媽媽，因為在她人生最潦倒的時候，伸出援手的是媽媽，拿錢幫她付貸款、給她吃飯。」

體會失去母親深切之痛，黃小琥出道後每月固定給爸爸5000元當零用錢，直到父親過世，「我爸拿到後都會跟我說『謝謝』，我當下的心情，不知道該怎麼形容，覺得『他為什麼要跟我說謝謝』？小時候他們養我，我長大本來就該拿錢給他們，但爸爸不覺得孩子給他錢是理所當然的，所以他才會跟我說謝謝，聽爸爸說這兩個字的時候，心裡覺得很酸。」

孝順最重要是陪伴

黃小琥覺得拿錢給父親是理所當然的責任，「跟我媽比起來，我覺得我媽更屌，在我遇到困難、沒錢生活時，我媽是直接把她的私房錢給我。」想起爸爸在世時對她的疼愛，她眼眶泛淚說：「我爸在世時，不論我在那裡，他每個月一定會打一次電話給我，問我身體怎麼樣，其實父母親不管你在外面打拚得如何，他們只要孩子健康就好、就放心。」她不忘再次叮嚀年輕人，「孝順最重要的還是陪伴，尤其長輩身體不好時，陪伴是任何東西都換不來的。」

(中國時報)