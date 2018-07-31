黃小琥要像乾媽一樣當老可愛

2018年07月31日 01:30 中國時報 尤嬿妮 專訪

黃小琥女兒經常和母親分享生活趣事。（取材自臉書）

黃小琥2008年時認一位82歲的鐵粉當乾媽，乾媽是上海人，漂亮又有氣質，打扮起來就像60歲的人，今年初乾媽病逝，回憶和乾媽相識過程，黃小琥感謝緣分安排：「一開始她是每天晚上來我駐唱的地方聽我唱歌，整個台北，我唱到哪、她聽到哪，大概半年後經紀人告訴我，我才知道有這號人物，剛開始我叫她大姊，一問之下才知道她已經80幾歲。」

後來對方認她當乾女兒，正逢她人生、事業第二春剛起步時，乾媽出現，成為她生命中的貴人，「她給我很多東西，不管物質、精神上都是，也曾送超過百萬的禮物，雖然這個禮物的價值超出我能接受的範圍，但因為她給得起，很難拒絕乾媽的情義。」有一次乾媽隨她赴馬來西亞雲頂表演，她體恤乾媽年紀大，請經紀人安排豪華轎車載乾媽直接進入會場，「結果歌迷以為是我，所有人還有媒體都圍上去，老人家一下車立刻嚇呆，乾媽心想『我今天只是來聽女兒唱歌，怎麼這麼多人來迎接我』。」

乾媽在世時，因心疼她到處奔波唱歌，還得為了維持身材忌口，不時叮嚀黃小琥的經紀人牟鐘恩：「你給她吃、你給她吃！她跑得那麼辛苦！」牟鐘恩不敢頂撞長輩，就以乾媽較圓潤的身材虧黃小琥：「再吃！妳就要穿乾媽的衣服上台了！」三人相處如家人。

乾媽讓黃小琥得到許多在原生家庭從未感受到的溫暖，不捨與乾媽10年相處時光匆匆，黃小琥難過說：「因為工作關係我一直到處奔波，不夠時間陪伴乾媽，是我覺得自己還做不夠的…幸好她子女很多，真的圓滿了，悲傷之餘，會覺得乾媽是我的偶像，有天我到了她這個歲數，也要跟乾媽一樣漂漂亮亮的，當個老可愛。」

而黃小琥也同樣關心自己女兒的生活點滴，「我覺得每個長輩都一樣，希望自己子女一切都OK，碰到困難沒關係，但要懂得如何度過，身為長輩就陪著孩子們一起共度難關。」女兒不時貼心地為她送上小確幸，「她看到任何東西，吃的用的、衣服、旅遊，有不錯的就會告訴我，然後相約一起去，她也把自己照顧得很好，都不用我操心。」

黃小琥將於8月10日在台北Legacy、8月18日台中Legacy，舉辦「Cause I Don’t Care」都市女聲系列演唱會，購票可洽：https://lihi.cc/pFNWE、7-11 ibon。

(中國時報)