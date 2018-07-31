杜季祥挑女友 肌膚鬆弛Out

2018年07月31日 04:10 中國時報 李承陽 報導

《Girl愛女生》8月號。

23歲「國民校草」杜季祥出道前是桌球國手，後來轉任教練，健身期間因緣際會下被攝影師發掘，他說：「18、19歲在學校教桌球課，暑假期間1個月可以賺7、8萬，平時1個月也有4萬。」選擇踏入收入不穩定的演藝圈，他認為是一種挑戰。

杜季祥的戀愛經驗不多，挑女友有一套自己的標準，對他來說只有「一見鍾情」，並沒有「日久生情」，個性夠「ㄎㄧㄤ」，講話有點胡言亂語的女生最能打中他的心，外型方面高矮不拘，但皮膚跟肌肉要緊實，「我有健身，希望女方也喜歡運動，捏起來肉跟皮分開的我真的不行。」

杜季祥的初戀在15歲，兩人國三時交往，對方是校花等級，且主動過來告白，他原本希望能長久在一起，沒想到他高中進桌球隊，球隊採軍事化管理，除了要合宿以外，睡前統一都要收手機，他說：「情侶吵架晚上卻不能講電話，事情沒辦法解決啊。」加上是遠距離，最後女方提分手，他也忍痛放手。

貼心準備水煮餐

杜季祥的前女友則是在健身房認識，他談追女生的技巧表示：「就是想辦法對她好，女生如果比較懶惰，我就會幫她準備水煮餐，然後一起運動。」曾為對方做水煮雞肉、花椰菜、3色青椒，「這樣看起來很多顏色，比較有食慾。」

看起來酷酷的杜季祥，是慢熟型的暖男，曾因為某任女友希望他變成熟，告訴他成熟的男生就是不能對女友生氣，他聽完照單全收，連在女方家樓下等1個小時都甘之如飴。他也曾為給女友驚喜，跑到信義區去買當時最火紅的甜甜圈，一排就是3小時，超級有耐心，他也會說一些無厘頭的笑話給女生聽，自嘲「幹話王」。精采內容全文請見8月1日出刊的8月號《Girl愛女生》雜誌。

(中國時報)