馬如風生前報平安 妻：你好好度假

2018年07月31日 04:10 中國時報 林淑娟 、 張穎齊 、 沈揮勝 報導

馬如風的遺孀、弟弟與家屬昨在名間鄉殯儀館等候相驗結果。（沈揮勝翻攝）

馬如風的遺孀昨受訪時難掩悲痛。

本名游聰泉的資深演員馬如風29日上午被發現在南投竹山的民宿內跌倒猝逝，30日上午由檢察官會同法醫與家屬相驗釐清死因，確定是心臟病急性發作，引發「心因性休克」導致死亡，法醫當場開立死亡證明書，遺體發還家屬安葬，並於下午1時許送抵基隆市立殯儀館，讓出生基隆的馬如風得以魂歸故鄉。

馬如風的妻子忍痛受訪，關於馬如風過去曾傳有中風病史，馬大嫂說，那是2004年拍《兄弟姊妹》的時候因過勞引起，主要是軋戲所致，透露夫妻倆最後一句對話，是她要老公：「那你就好好的度假！」

無心肌梗塞病史

馬大嫂表示，丈夫是到南投找他弟弟，事前沒有異常，過去沒有心肌梗塞病史，僅有氣喘問題，但他早睡早起生活規律，5點就起床，每天運動。前一晚可能太高興跟朋友小酌，一時氣血打不上來。出事前一天兩人有通過電話，丈夫在電話中跟她報平安，「他就說這裡空氣很好。我說那你就多待幾天好了，沒想到隔天發生這種事情。」她表示：「我到現在還沒辦法接受。」

檢察官完成馬如風遺體相驗後，昨近午時從名間殯儀館出發運回他的故鄉基隆。馬如風的弟弟在基隆殯儀館受訪，表示現在把哥哥的後事辦好比較要緊，關於靈堂設置、告別式等相關後續細節如果確定，會請經紀公司統一對外公布。他說家裡有4兄弟姊妹，哥哥排行老二，平常感情都很好，哥哥有空才會來度假。

(中國時報)