陳綺貞玩自拍 五月天當背景

2018年07月31日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

陳綺貞昨首次在IG分享自拍照。（翻攝自IG）

五月天「人生無限公司」29日上海終場邀陳綺貞助陣，不僅手心對手心，陳綺貞還把頭靠在阿信肩上，甜蜜合唱〈私奔到月球〉。她隨後要求與五月天自拍、允諾放上她的IG，阿信笑說：「綺貞老師開IG，我都有看。」她昨中午分享合照，左右兩側的怪獸及阿信，臉全被卡掉一半，看得出她自拍技術果真如自己所說「很不會」。

五月天上海演唱會4場共吸引12萬歌迷打卡，為了回饋歌迷，阿信前晚表示要做些特別的，「今天換一下，我彈吉他、他們來唱歌。」隨後彈起吉他要其他團員獨唱，怪獸大讚阿信彈得不錯，阿信笑回：「其實沒誇錯！因為我是陳老師嘛！」唱到〈突然好想你〉時，真正的「陳老師」陳綺貞登場，全場驚喜。

備戰超犀利趴

陳綺貞與五月天拍完照後，不忘和阿信算帳，「聽說前兩天有歌迷點〈私奔到月球〉，你說我有沒有來不重要，字幕來比較重要。」讓五月天笑喊陳老師「真的很嚴格」。

五月天向來貼心，考量到上海金山體育場距離較遠，特地準備了150輛大巴，載送歌迷返回市區。而五月天返台後，將馬不停蹄地投入8月4日、5日在台北小巨蛋舉行的超犀利趴，分別擔任壓軸和開場表演，象徵承先啟後，陳綺貞也將在第二天的超犀利趴壓軸演出。

(中國時報)