陳綺貞玩自拍 五月天當背景

陳綺貞（左）把頭靠在阿信肩上甜蜜合唱。

友善列印
中國時報
報導
陳綺貞昨首次在IG分享自拍照。（翻攝自IG）

五月天「人生無限公司」29日上海終場邀陳綺貞助陣，不僅手心對手心，陳綺貞還把頭靠在阿信肩上，甜蜜合唱〈私奔到月球〉。她隨後要求與五月天自拍、允諾放上她的IG，阿信笑說：「綺貞老師開IG，我都有看。」她昨中午分享合照，左右兩側的怪獸及阿信，臉全被卡掉一半，看得出她自拍技術果真如自己所說「很不會」。

五月天上海演唱會4場共吸引12萬歌迷打卡，為了回饋歌迷，阿信前晚表示要做些特別的，「今天換一下，我彈吉他、他們來唱歌。」隨後彈起吉他要其他團員獨唱，怪獸大讚阿信彈得不錯，阿信笑回：「其實沒誇錯！因為我是陳老師嘛！」唱到〈突然好想你〉時，真正的「陳老師」陳綺貞登場，全場驚喜。

備戰超犀利趴

陳綺貞與五月天拍完照後，不忘和阿信算帳，「聽說前兩天有歌迷點〈私奔到月球〉，你說我有沒有來不重要，字幕來比較重要。」讓五月天笑喊陳老師「真的很嚴格」。

五月天向來貼心，考量到上海金山體育場距離較遠，特地準備了150輛大巴，載送歌迷返回市區。而五月天返台後，將馬不停蹄地投入8月4日、5日在台北小巨蛋舉行的超犀利趴，分別擔任壓軸和開場表演，象徵承先啟後，陳綺貞也將在第二天的超犀利趴壓軸演出。

(中國時報)

石英聞噩耗血壓飆高 柯智棠拍MV記走位喊救命

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。