OZI鬥嘴葉璦菱 「妳怎讓我脾氣這麼差」

2018年07月31日 04:10 中國時報 許雅淳 專訪

OZI（左）先前舉辦發片記者會，媽媽葉璦菱力挺站台。（資料照片）

葉璦菱的獨子陳奕凡（OZI）日前推出首張個人專輯《OZI：The Album》，他與父母相處像朋友，他爆料媽媽是一個非常愛碎念的人，從小就會耳提面命每一件事情、小細節，他時常不耐煩看著遠方放空，他坦言：「曾經有頂嘴過1、2句，但很少。」媽媽也會對他說：「你脾氣怎麼這麼差？」他則反問：「妳怎麼會讓我脾氣這麼差 ？」母子之間的鬥嘴，十分有趣。

他從念書時期就很喜歡歐美嘻哈流行音樂，時常和媽媽分享時下的嘻哈歌曲，不過媽媽剛開始聽不懂，還常對他說：「你聽的音樂旋律沒有高潮迭起，副歌怎麼沒有飆高音。」讓他直呼：「真的不用這樣。」

有一次，他興奮把剛完成的新歌給媽媽試聽，媽媽聽完後，害怕說：「你確定你做這種東西，一般大眾吃的下去？」他當時僅承諾：「看大眾的反應就知道了。」立志要用實力證明自己。

感謝父母開明支持

他曾在美國伯克利音樂學院讀了一學期，兩年前休學返台做音樂，父母也尊重他的決定，他和好友成立音樂品牌新樂園，以藝名OZI出道，媽媽本來要投資他，但他直言：「不用，我不想靠家裡幫忙。」拒絕靠媽。

如今他的新歌〈B.O.〉點閱已突破百萬，讓父母直呼：「好厲害喔！」媽媽也漸漸理解他的創作，大讚：「你的音樂很新。」他表示現在能闖出自己的成績，最感謝的是父母用開明的態度，來支持他的音樂夢。

(中國時報)