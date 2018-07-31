OZI鬥嘴葉璦菱 「妳怎讓我脾氣這麼差」

OZI日前推出首張個人專輯《OZI：The Album》。（粘耿豪攝）

友善列印
中國時報
專訪
OZI（左）先前舉辦發片記者會，媽媽葉璦菱力挺站台。（資料照片）

葉璦菱的獨子陳奕凡（OZI）日前推出首張個人專輯《OZI：The Album》，他與父母相處像朋友，他爆料媽媽是一個非常愛碎念的人，從小就會耳提面命每一件事情、小細節，他時常不耐煩看著遠方放空，他坦言：「曾經有頂嘴過1、2句，但很少。」媽媽也會對他說：「你脾氣怎麼這麼差？」他則反問：「妳怎麼會讓我脾氣這麼差 ？」母子之間的鬥嘴，十分有趣。

他從念書時期就很喜歡歐美嘻哈流行音樂，時常和媽媽分享時下的嘻哈歌曲，不過媽媽剛開始聽不懂，還常對他說：「你聽的音樂旋律沒有高潮迭起，副歌怎麼沒有飆高音。」讓他直呼：「真的不用這樣。」

有一次，他興奮把剛完成的新歌給媽媽試聽，媽媽聽完後，害怕說：「你確定你做這種東西，一般大眾吃的下去？」他當時僅承諾：「看大眾的反應就知道了。」立志要用實力證明自己。

感謝父母開明支持

他曾在美國伯克利音樂學院讀了一學期，兩年前休學返台做音樂，父母也尊重他的決定，他和好友成立音樂品牌新樂園，以藝名OZI出道，媽媽本來要投資他，但他直言：「不用，我不想靠家裡幫忙。」拒絕靠媽。

如今他的新歌〈B.O.〉點閱已突破百萬，讓父母直呼：「好厲害喔！」媽媽也漸漸理解他的創作，大讚：「你的音樂很新。」他表示現在能闖出自己的成績，最感謝的是父母用開明的態度，來支持他的音樂夢。

(中國時報)

柯智棠拍MV記走位喊救命 老公遲到張秀卿求子破功

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。