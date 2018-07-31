甄子丹拳拳到肉 教育問題學生

2018年07月31日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

甄子丹領軍主演熱血動作電影《大師兄》，該片是他成立電影公司超級子彈後推出的首作，他笑稱為打響公司第一炮，一人身兼該片演員、監製，更做了十多人份的工作，也賣力為電影宣傳，工作滿檔的他，抽出2天來台宣傳，8月12日將出席樂聲戲院紅毯活動，13日參加記者會，與台灣影迷近距離接觸。

甄子丹演出「一個打十個」的葉問形象深植人心，新片化身為一人對付一群問題學生的超級教師，他為將動作場面帶進校園電影，費盡心思設計劇本和動作：「這是不同以往的角色，老師的職業讓我無法使用武器，只能赤身肉搏，或就地取材。」

重視小孩教育

片中賽車、爆破及格鬥等場面都俱備，他在學校面對的學生，不但有網路成癮的少年、沒事就打架的古惑仔、叛逆的暴力少女，還有動不動就以死相逼的敏感學生，身為教師的甄子丹遇危機時，只能就地取材克敵，動作上則混合MMA、綜合格鬥等風格多變，而他除了讓自己的身材和體能保持巔峰，每場打戲也要求拳拳到肉。

甄子丹透露，小時候和片中問題學生的功力不相上下，身手過人又有頑皮個性，曾讓老師頭痛。自己當了家長後，極為重視小孩的教育，「我會深入了解他們在學校面對的一些壓力，像是功課、心理及整個教育制度等等。」該片8月24日上映。

(中國時報)