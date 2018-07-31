鍾瑶淨灘垃圾載滿船

鍾瑶成功挑戰海底郵筒。

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中國時報
報導
鍾瑶不但以潛水為樂，更擁有執照。

擁有潛水證照的鍾瑶在電影《海。人。魚》飾演美人魚，儼然成為海洋大使，頻頻收到海洋活動邀約。她日前本想和朋友赴綠島度假，剛好收到手表品牌邀約參加綠島淨灘活動，她得知當地有個「海底郵筒」，一心想挑戰，把握工作前一天前往潛水，「用一口氣下潛10多公尺，寄了3張明信片！」只是原本盼同行友人能拍下投信的畫面，可惜不斷錯過，讓她覺得又氣又好笑。

鍾瑶熱愛環保，堅持使用不鏽鋼餐具，為了乾淨的海洋堅持不搽防曬油，更被交通部觀光局選為2018海灣旅遊年代言人。她回想過去參與的淨灘，印象最深刻的是在蘭嶼的軍艦岩，她和《海。人。魚》劇組在殺青後前往淨灘，就連助理都被拖去，當她看到岩石上滿滿垃圾相當心疼，「我們載滿一艘船的垃圾回蘭嶼本島處理。」

下半年拍偶像劇

該片雖在台北電影節無斬獲獎項，她表示能入圍讓更多人知道此片，已經「夫復何求」，只為該片編導袁緒虎感到可惜，不過她近日在臉書請粉絲期待「續集」，被問是否要再穿上人魚裝，她直呼：「千萬不要了！」她自從連續劇《姊的時代》後暫無新作，經紀人表示近來多以代言活動和宣傳為主，下半年將陸續投入電視電影和偶像劇拍攝，去年殺青的電影《愛之牆》也將在台上映。

(中國時報)

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