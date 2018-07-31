戲精 葉全真 暗助吳兆絃

葉全真（右）與吳兆絃在公視新戲《你的孩子不是你的孩子-必須過動》飾演母女，兩人拍時尚也展現好默契。葉穿FENDI黑色洋裝佩戴ORIS月相鑽表展現超強氣場，吳則穿FENDI綠色洋裝佩戴ORIS鏤空鑽表。（粘耿豪攝）

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中國時報
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ORIS Artelier系列鏤空鑽表，8萬元。（ORIS提供）
ORIS Big Crown Bronze Pointer Date腕表，5萬元。（ORIS提供）
ORIS Artelier系列鑽表，9萬5000元。（ORIS提供）
ORIS Artelier系列大視窗月相鑽表，10萬8000元。（ORIS提供）

公視年度大戲《你的孩子不是你的孩子》本周登場的第5單元《必須過動》是齣未來科幻劇，劇情設定未來世界裡，為培育優秀的下一代，每個生命打從胚胎起就由國家所掌控，必須歷經一連串的嚴選淘汰才能生存，孩子的成績表現，攸關母親的社會地位和存在價值，對演員的演技是一大考驗，由「戲精」葉全真和吳兆絃聯手飾演母女，可說再合適不過。

前輩 隨時都能演

該劇在金馬獎奇幻影展搶先上映時，葉全真的演技令人激賞，將冷酷無愛的母親角色詮釋得十分到位，讓人背脊發涼。葉全真輕描淡寫地說，她17歲就入行了，演戲已是生活的一部分，尤其多年來拍長壽劇，早練就「拿到劇本就能演」的本事。

「這戲我若演不來，就要檢討了！」葉全真笑說，年輕時她就成名擔綱女主角，雖是幸運，但也因演技未到位，遇到很多挫折。後來她放下身段從頭開始，從最基層的場記、排演助理做起，重新了解燈光、攝影運鏡和音效，後來還跟李國修學戲，參與《半里長城》舞台劇的演出，學習如何發音、加強口條，「如果說我會演戲，也是這幾十年來扎扎實實打下的基礎！」

後進 撒嬌討歡心

8歲就以「大小姐」出道擴展歌唱事業的吳兆絃，《必須過動》雖是她的第一部戲，同樣也是表現不俗。吳兆絃說，葉全真氣場很強，讓她覺得有些怕怕、很難親近，一直等到戲拍完了，才知葉全真刻意與她保持距離，是為了幫她盡快入戲，「其實葉阿姨人很NICE！」說完吳兆絃拉著葉全真的手撒嬌，讓氣場強的葉全真也忍不住「洩氣」，笑了出來。

葉全真和吳兆絃受邀拍攝本報的時尚專題，身穿FENDI新裝時尚入鏡，葉全真佩戴ORIS的Artelier系列月相鑽表，展現女人像月光般溫柔唯美的一面，吳兆絃則選擇佩戴ORIS的Artelier鏤空鑽表，讓人一眼看透機芯的鏤空設計，就像她在戲中清澈乾淨的眼神，惹人憐愛。

(中國時報)

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