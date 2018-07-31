高冷杜鵑 童心大爆發

2018年07月31日 01:31 中國時報 陳張眾 報導

PRADA猴子印花帆布手提包，3萬7000元。（PRADA提供）

PRADA恐龍印花皮革手提肩背包，6萬7500元。（PRADA提供）

PRADA椰子樹印花肩背包，4萬8500元。（PRADA提供）

晉升人母的秦舒培，是不少精品品牌爭相邀約的對象，日前她身著PRADA全套白色裙裝現身，散發如品牌90年代般的極簡風格；拿Logo標誌手提肩背方包6萬7500元。（PRADA提供）

華裔名模杜鵑與秦舒培兩人，都因極具中國風的精緻臉龐，深受時尚品牌喜愛，日前兩人受義大利精品PRADA之邀出席品牌活動，並紛紛選穿品牌早秋系列秀服現身。杜鵑一襲歷季拼接圖騰裝束，對上秦舒培90年代極簡風格裙裝，搭配品牌與AMO／OMA（大都會建築事務）團隊設計的醒目Logo包款，將經典玩出截然不同的摩登態度。

與PRADA配合密切的AMO／OMA團隊，為品牌打造了包含旗艦店、秀場等多個空間，本季設計師Miuccia Prada女士找來長年合作夥伴聯手，以3角型標誌皮牌、機器人等代表元素發想，碰撞出讓人耳目一新的趣味藝術跨界。大容量帆布托特包、小牛皮肩背包及個性十足的ELEKTRA鉚釘包款，表面均繪製上搶眼的香蕉、恐龍、猴子等創意印花，重新解構PRADA精神，亦為新系列注入青春活力。

(中國時報)