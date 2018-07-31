Acer Day行動體驗車 全台走透透

宏碁泛亞營運總部暨台灣區總經理侯知遠（左）力邀全創作唱跳歌手鼓鼓擔任Acer Day台灣區活動代言人。（宏碁提供）

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中國時報
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行動體驗車內備有產品體驗區，展示最潮輕薄筆電，電競區，還有超酷筆電與耳機、滑鼠、滑鼠墊等。（宏碁提供）
Acer Day行動體驗車巡迴全台，將巡迴至高雄夢時代、台中草悟道等人潮聚集處。（宏碁提供）

Acer年度最大規模行銷活動Acer Day熱鬧起跑，特別打造1輛色彩繽紛的行動體驗車，全台走透透，上周首次進駐貢寮海洋音樂祭；活動代言人鼓鼓也將繼台北場後，在高雄（8月5日）、台中草悟道（8月19日）與粉絲提前過情人節。

宏碁泛亞營運總部暨台灣區總經理侯知遠表示，去年Acer Day成功為消費者帶來年輕、時尚、科技的品牌體驗，因此今年擴大舉辦，包括行動體驗車全台走透透；邀鼓鼓代言人並在台北、台中、高雄與民眾互動；Acer Day還有網路闖關集酷點活動，有亞洲旅遊大放送。

宏碁主打總計起過20款搭載第8代Intel Core處理器輕薄Acer Swift系列、效能Aspire系列、Nitro及Predator電競筆電，以及電競周邊，更推出新款Acer EarPhone 300耳機、Predator Galea 500電競耳機，以及Predator Helios 300白色特仕版電競筆電，消費者可先上活動專屬網站（https://www.acer-day.com/tw/）查詢。

Acer Day行動體驗車自7月20日起巡迴全台至8月20日，車內備有產品體驗區，最潮輕薄筆電Swift 1、3、5、7系列，Predator電競區有超酷筆電與耳機、滑鼠、滑鼠墊等產品；現場闖關成功就有機會獲得精美好禮，或於現場在IG/Facebook打卡，還有小贈品。

(中國時報)

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