電玩旺季到 PlayStation嘉年華登場

PlayStation遊戲娛樂嘉年華將於8月3日至5日在花博爭豔館舉行，8月2日前預售票300元，現場票為400元。（PlayStation提供）

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中國時報
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首屆「2018夏日電玩展」即將於8月11日至12日在華山文創園區登場，票價定價100元。（台北市電腦公會提供）
PlayStation遊戲娛樂嘉年華現場將有「PlayStation4 Pro MONSTER HUNTER：WORLD同捆組」，1萬3980元。（PlayStation提供）
PlayStation遊戲娛樂嘉年華獨家推出PS VR豪華全配包，原價1萬1980元，特別優惠價8888元。 （PlayStation提供）

8月正式踏入電玩旺季，不僅亞運首次的電競競賽即將登場，台北也有大型的遊戲展覽準備開跑，8月3日將由「PlayStation遊戲娛樂嘉年華」率先登場，現場將有PS4主機及遊戲優惠以外，還有現場遊戲試玩，接著由「2018夏日電玩展」緊接在8月11日開展，將有多項原創內容及舞台活動與玩家互動，把握暑假最後一個月盡情同歡。

第3屆「PlayStation遊戲娛樂嘉年華」將於8月3日至5日在花博爭豔館舉行，今年的規格比去年大6倍之餘，更將有「PS4、PS VR新遊戲體驗區」及首度規畫的「BYOP（Bring Your Own PlayStation）區」，玩家可帶著自己的主機和遊戲與其他玩家交流，另外還有會場方案與特別企劃周邊商品，有機會獲得最高5折的折扣代碼。

首屆「2018夏日電玩展」即將於8月11日至12日在華山文創園區登場，主要以原創內容大集合為主題，現場將有人氣獨立遊戲開發者與玩家同樂之餘，更特地設置了「TGDF Indie Space」，玩家可現場報名以進行5款獨立遊戲的對戰，另外還有「夏日桌遊樂園」讓桌遊愛好者盡情暢玩，票價定價100元，當日可憑券至大會服務台兌換限量周邊好禮。

(中國時報)

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