超商全自動生啤機 一鍵搞定

2018年07月31日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導

全家與海尼根合作生啤酒機，主打「餐館級」高等級，將陸續擴大至上百家門市。（全家提供）

萊爾富獨家，健力士醇黑生啤酒3入組（含限量毛巾）207元。（萊爾富提供）

萊爾富獨家，法國香奈特氣泡酒，180元。（萊爾富提供）

OK超商獨家，醉月精釀芒果啤酒，限期限量上市，280元。（OK提供）

日本頂級生啤酒「The PREMIUM MALT’S」300ml 99元，420ml 120元。（7-11提供）

繼結盟健身房、炸雞店、藥局等多元範疇後，現在超商也喝得到生啤酒了。在近期7-11、全家陸續導入現拉生啤機後，明（1日）7-11再乘勝追擊推「一鍵搞定」的全自動生啤機，消費者可於北市思源街的博源門市搶先體驗。

其實，日本的7-11曾在7月也推出生啤酒機，打出100日圓（約台幣28元）起的便宜價格，不料卻隨即發生停賣風波，據日媒報導是疑因打壞日本市場價格，要求暫停販售。台灣超商則與三得利、麒麟與海尼根大廠合作，訴求等級不同，250ml限時特價59元起。

7-11與三得利、麒麟合作

台灣7-11先與日本三得利合作，主打販售開封3天內的「The PREMIUM MALT’S三得利頂級生啤酒」，300ml 99元，強調使用100%歐洲產濃香型啤酒花，綿密細緻泡沫是最大特色，開賣半個月來業績穩定成長，已擴大至台北欣漢華門市、宏泰門市、統佳門市販售；明（1日）起再導入「KIRIN一番搾生啤酒」，為一鍵搞定的超商首台全自動生啤酒機，減少店員操作流程，首發進駐台北博源門市。

全家與海尼根攜手

全家與海尼根攜手，生啤機不僅體積小，也沒有傳統機台附帶的笨重鋼瓶，並採雙層封存技術、一次性酒桶，用完即換，店員不必花功夫清洗管線。業者指出，海尼根生啤在熱炒店販售的價位，500ml約150~170元不等，全家推出每杯250ml，原價75元，即日起到8月14日，嘗鮮價59元，於北市聯合店、湖濱店，和新北板農店推出，可望帶動單店啤酒業績成長3成。

飲酒過量 有礙健康

(中國時報)