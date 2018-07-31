2018年07月31日 04:10 中國時報 蕭瓊瑞

80年代，也是羅青「詩畫合一」理論趨近成熟的重要階段，形成他「繪畫語意學」的體系思維。郭繼生就指出：「羅青的畫裡有許多帶著類似二十世紀『形而上畫派』（PicturaMetafisica）健將，如：杜‧奇里訶（Giorgio de Chirico）等的心理意象之呈現。但與羅青最接近的，恐還是稍晚的超現實畫家，如：馬格里特（Rene Magritte）；『畫』經常不是唯一的或最後的目的，『畫』只是傳達畫家的意念的手段。」（〈替萬物重新命名〉）

關於「繪畫語意學」，羅青解釋說：「語文與繪畫，如以『記號學』或『語言學』的觀點來看，兩者都是『語言系統』或『記號系統』，其系統的組構，有如建築，都是立體的。其基層部分，包括『語構層面』的點、線、音、色元素，和『語意層面』的圖形象徵元素。這兩種元素是組成各層樓的基本要件。點、線、音、色等元素相互組合，可以形成一個或一組『房間』，而『房間』與『房間』相互組合，則構成一個樓層。圖形象徵元素同時也依各個『房間』的組構，而發揮其各種不同的功能。」（〈繪畫語意學派〉）

儘管這種「繪畫語意學」的理論建構，能否對藝術家創作產生實質的幫助，楚戈和石守謙等人均抱持懷疑；但楚戈仍推舉羅青的創作，是一種「此時此地的水墨畫」，既能顧及「時代性」（此時），又能兼俱「地域性」（此地），是一種難能的成就。（〈此時此地的水墨畫〉）

石守謙也認為：「我欣賞羅青創新裡的『飛行觀點』的作法，它把中國傳統時空的限制推到另一個層面；由觀念到實際創作的連接，也相當有效。貼金箔的方式，相當有趣，它是從民間來的，造成沒有規則的一種感覺。把它放到夜空裡去，確實就把我們在二十世紀經驗到的沒有界限的空間，增加了神祕深邃的力量，而且又配合了不同光源的使用。從整個中國繪畫史來看，會覺得它很有意思。」（「理論與畫史的關懷」座談會）

又說：「在中國山水畫的發展上，不管以何種技巧所造成的空間深度感，總是在眼睛所能看到的限度內，它的空間就限制在那個範圍內。如我們都知道的『欲窮千里目，更上一層樓』，便是眼力的界限。現在二十世紀對空間的感受與認識卻可有不同。羅青在畫面上運用各種技巧，恰當、有力地傳達出他的感受。我覺得是相當成功的。」（同上）

1987年，羅青以40歲的年紀，獲得第二屆「雄獅美術雙年獎」的水墨畫類大獎；1988年，他發起組成「台北彩墨畫派」，並發表宣言於《台北評論》（第6期）。他的作品，也由英國大英博物館、美國聖路易美術館、威廉學院博物館，以及德國柏林博物館、加拿大安大略美術館收藏。

90年代，是羅青創作成熟的階段，不論在學術領域或創作領域，羅青都已經是一位備受敬重與肯定的學者、藝術家。在國立台灣師範大學，他除了擔任英語學系教授，也兼任該校中國語言文化中心主任，並接辦發行《語象》季刊，成功結合語言研究與水墨畫推廣。

在個人創作上，因對中國繪畫史的持續深入研究，題材上也逐漸趨向中國山水畫與書法藝術的再造與創新，如：《碎鏡中國──歲月系列》（1992）、《碎鏡中國──驚雷系列》（1992）、《碎鏡中國──地理系列》（1993）、《鋼鐵山水》系列（1995）、《大寫白字》系列（1995）、《瀟湘八景》系列（1995）、《鐵網皴法．高呼王維》系列（1997）、《尋隱者不遇》系列（1997）、《十萬圖》系列（1997）、《臉譜書法》系列（1997）等等；明顯地，90年代的羅青，有意在傳統的中國水墨傳統，尤其是山水畫傳統中，找尋出屬於今天「後工業時代」的養分；他從歷史的圖像中發現各個時代特有的技法與氛圍，如：近代水墨大家傅抱石的「抱石皴」，或張大千的「潑墨潑彩法」，都充滿了空氣感、滾動感、爆發感，以及不安定感，正是反映了二十世紀前半段，乃至抗日戰爭的時代氛圍；但到底傅、張的畫作，終極關懷還是屬於農業時代的抒情特質。

（待續）

(中國時報)