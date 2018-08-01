深綠逼宮！扁獨聯手 挺賴打英

2018年08月01日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文（本報資料照片）

獨派要求赦扁的呼聲，未獲蔡英文總統正面回應，親扁的新台灣國策智庫昨天發布民調，有57.7％民眾不支持蔡英文總統競選2020連任，蔡若競選，僅贏過國民黨主席吳敦義，至於2020最具總統相的人物，首推行政院長賴清德，在黨內以48.6％大勝蔡英文的23.4％，賴儼然是民進黨新共主，深綠擁賴打英的意味濃厚。

親扁民調 近6成不支持蔡連任

新台灣國智庫有濃厚的扁系色彩，智庫董事長是親扁立委高志鵬，昨日發布2020總統大選評估民意調查，是由凱達格蘭基金會執行長陳致中主持。蔡英文上任2年，獨派對蔡總統的兩岸維持現狀論，以及遲遲不願處理扁的特赦，極度不滿。

依據這份民調，在2020年選戰中，賴清德在蔡英文、馬英九、朱立倫等藍綠重量級政治人物中，支持度最高，民進黨內賴清德更是大贏25個百分點。

在1對1對決下，蔡英文若遇上國民黨的朱立倫、馬英九都落敗，只贏吳敦義；馬英九雖然有65.1％的民眾不支持他再選，一旦參選，也以40.8％贏過蔡英文的39.5％。

當蔡副手 賴政治生命就完蛋

若加入台北市長柯文哲，柯文哲還是以40％贏過蔡英文27.1％。

出席記者會的東華大學教授施正鋒說，蔡英文滿意度這麼低，可說已跛腳，若一定要選連任，只好拜託國民黨一定要派出吳敦義，而且台北市長柯文哲絕對不能出來選，「小英的格局現在大概就是跟馬英九一樣了」，至於要A咖的賴清德擔任B咖蔡英文的副手，那賴的政治生命就完蛋了 。

扁談特赦「總統不要 誰也沒辦法」

北社社長李川信表示，蔡英文支持度竟輸給朱立倫，很不可思議，但最後應該要看今年底的選舉，如果選得好，民進黨要逼宮應該很困難，「但如果選得很差，民進黨應該要去面對這個問題。」

在民進黨年底縣市議員選舉支持度上，國民黨卻以29.9％贏過民進黨22.9％，民進黨只在台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣、新竹市勝出。這對自認做了很多改革的蔡政府，是很大打擊。

總統府祕書長陳菊日前與外媒茶敘時表示，「阿扁目前還有案件在審理，並沒有特赦問題。」陳菊的表態，被解讀為顧全民進黨年底選情。陳水扁昨則在「新勇哥物語」發文表示，「總統不要，任誰也沒辦法。」並指「選前不要再提赦扁問題，因為他不要做蔡主席領導的民進黨一旦年底敗選的『罪人』！」

(中國時報)