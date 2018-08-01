沒等到日道歉 慰安婦曹奶奶離世

慰安婦曹黑毛奶奶走了！她7月24日病逝山西盂縣家中，享年96。直至離世，也沒等到道歉。（新華社）

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中國時報
李文輝／綜合報導
各地政府對慰安婦問題具體作法

「娃子們，以後把咱家的門可得看住了！」這是慰安婦曹黑毛2015年在大陸電影《大寒》中受訪的最後諍言。她7月24日病逝山西盂縣家中，享年96歲。至此，當年影片走訪127位遭日軍性侵、多次赴日維權被駁回的受害人，全部離世，直至離世，也沒有等到道歉。如今，全大陸已公開的慰安婦倖存者，僅15人。

全陸受害倖存者剩15人

大陸《觀察者網》報導，7月31日淩晨2點33分，電影《大寒》官微發布題為〈《大寒》沉痛發布〉文章稱，曹黑毛老人於24日上午10時許，在盂縣家中病逝，享年96歲，並於7月30日下午出殯。

有「大陸慰安婦民間調查第一人」之稱的山西盂縣鄉村教師張雙兵，從1982年起迄今，36年來走訪127位慰安婦受害者。採錄倖存者證詞，著調查實錄《炮樓裡的女人》，他還16次帶著老人們去日本打官司維權。然而官司屢訴屢敗，老人們一一離世。

《大寒》官微文章說：「家人感謝大家長期以來對老人的關心。老人出殯後，只電話告知張雙兵老師。35年了，這是張雙兵老師唯一沒到場送的受害老人。」

每一位老人離世，張雙兵都要為她們寫篇悼文。30日，遠在四川的張雙兵寫道，他仍會繼續努力，「為受害者討回公道」、「向日本政府做最大的鬥爭」。

赴日打官司卻屢訴屢敗

大陸慰安婦問題研究中心統計，截至今年7月，全大陸公開身分的慰安婦倖存者，隨著湖南九旬姊妹彭仁壽和彭竹英在上周首次公開經歷，從原本14人增至16人，曹黑毛去世又減為15人。2014年拍攝的另一部慰安婦紀錄片《二十二》中的主人翁，也僅剩6位。

張雙兵成為真實揭露日軍慰安婦制度暴行的故事片《大寒》紀實部分講述者。今年初，電影《大寒》首次上映時，沒受到關注，因排片問題，只獲143.1萬人民幣票房就下線。8月14日全球慰安婦紀念日將重上院線，已獲網友大量轉發。

《大寒》導演張躍平昨在官微發布追悼曹奶奶文章，對重新上片表示「絕非行銷炒作」。他說，只要電影能讓更多人看到、知道這些受傷害老奶奶們的故事，就是他對老奶奶們、對有著戰友關係的張雙兵做出的承諾，「如真賺到錢，我們就捐出去」。

(中國時報)

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