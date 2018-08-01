高喊轉型正義 卻因親日假裝看不見！新聞透視－為阿嬤們討公道 蔡政府硬起來

民進黨上台後礙於與日關係親近，至今未提慰安婦問題。圖為2016年婦女救援基金會在日本交流協會門口，舉行「815慰安婦全球同步抗議行動」。（本報資料照片）

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中國時報

大陸紀錄片《大寒》中最後一位倖存的慰安婦老奶奶曹黑毛，最近在山西家鄉離世，她與片中共127位慰安婦苦痛一生，終究等不到日本一句正式道歉。她們比任何人都更需要「轉型正義」。

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慰安婦問題是包含台灣在內的東亞國家歷史之痛，如果蔡政府認為「轉型正義」是執政重要目標，就應對日本有更強烈和明確的訴求，為台籍慰安婦討回公道，還給她們人生最後的正義。

台灣從大約2000名慰安婦，到現在只剩兩位阿嬤。她們和大陸、南北韓、東南亞等國家倖存的慰安婦阿嬤一樣，都在等待日本政府承認真相、開口道歉、給出交代，以撫慰烙印在身上最痛的傷疤。

然而時間已不容許她們繼續等待，馬英九擔任總統時曾探望的小桃阿嬤，2016年初過世了，蓮花阿嬤也在去年不敵病魔離開我們。馬執政時，曾邀慰安婦阿嬤到總統府喝茶、用餐，讓她們知道很多人關心她們，總統也不例外。

反觀高舉人權、高喊「轉型正義」的蔡政府，執政至今曾為這些歷史壓迫下的犧牲者做過什麼？蔡政府是否敢向日本政府發出官方聲明，要求日方公開、正式為戰時暴行，向台籍慰安婦阿嬤道歉並賠償？

政府應該作為慰安婦最強有力的後盾，持續為她們爭取最基本的尊嚴，不能因親日、靠日，就在歷史和人道問題上退讓，或者假裝看不見。區分政治立場的轉型正義，根本不配以「正義」之名。

南韓總統文在寅去年接待美國總統川普，國宴上，文在寅邀南韓知名反日領袖之一的慰安婦李容洙為座上賓，讓日本氣得跳腳，強調「無法接受」。可見南韓政府全力支持慰安婦，甚至不惜與東京撕破臉。我們政府有這種魄力嗎？

隨著時間流逝，在世的慰安婦阿嬤人數越來越少，終至全部離開人間。走到人生最後，她們只求一個道歉，洗刷身上的恥辱，得到應有的尊嚴與權利。如果政府連這點都無法堅持、不敢強硬，碰到日本就先退縮，又想談何「轉型正義」？談何「人權價值」？

(中國時報)

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