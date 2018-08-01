炮樓裡的女人 2度懷孕摸黑逃出

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中國時報
李文輝／綜合報導

曹黑毛1922年生於山西省盂縣下社鄉千口村，她的受害故事，收錄於張雙兵調查實錄《炮樓裡的女人》一書。曹黑毛在被日軍關押蹂躪的兩年裡，兩次懷孕後逃出。

綜合陸媒報導，1941年秋的一天早上，日軍包圍千口村，在村口一塊大場地裡，架上機關槍，強迫村民集中到這裡開會，宣傳日軍所謂「大東亞共榮」。當時，日軍一個軍官，把曹黑毛強行拉到附近一間農房玷汙了。

隨後，該名軍官下達命令，把19歲的曹黑毛押往進圭村據點碉堡裡。在被日軍關押的第一年，曹黑毛懷上日軍的孩子，在據點懷孕的中國女人，日本人做法是統統殺掉。曹黑毛為活下來，想盡一切辦法弄掉孩子，終於在懷孕5個月時流產了。

第2年，曹黑毛在日軍不停歇強暴中又懷孕了，在一個夜她趁日軍不備從據點碉堡逃回家。臨產時，曹黑毛的母親把她領到一個山溝生下孩子，由於痛恨日軍，母女二人就把孩子扔在山溝，從此曹黑毛失去生育能力。

年齡大了後，為老來有所依靠，她抱養兩個孩子。此後由女兒照料她的生活。樂觀開朗的曹黑毛老人，生前最大願望一度是能看上彩電。

1995年，曹黑毛在日本東京地方法院起訴日本政府，提出日軍慰安婦制度受害者索賠訴訟。直到去世，她也沒為自己討回公道。

曹黑毛奶奶2015年在鏡頭前寄語後輩：「遭小鬼子的罪可是遭盡了，官司贏不贏吧，都死了，我也94了，沒幾天了。娃子們，以後把咱家的門可得看住了，再不能讓人家說踢開就踢開，說進來就進來。」

(中國時報)

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