政府消極看待慰安婦 稱部分自願

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中國時報
、李宜秦／台北報導

國內對應否為慰安婦向日求償議題上，看法兩極，無盟立委高金素梅曾赴美國與聯合國總部陳情，終換來聯合國針對日本否認日軍徵用慰安婦，表示無法認同。但國內仍有不少人認為慰安婦出於自願。

1995年為抵制日本規避政府責任，作家李敖捐出100件收藏品義賣，和馬英九、藍委李慶華等人合作，義賣所得加捐款共3800萬餘元幫助慰安婦。馬任總統後，在高中歷史課綱明文加入「慰安婦」，但仍有課本聲稱婦女自願，為此，馬在第二任明確將「婦女被迫做慰安婦」加入課綱。

不過此舉卻讓部分獨派學生跳出來反對課綱微調，如林致宇指有些婦女是經濟因素當慰安婦；台聯立委賴振昌也反對加上「被迫」，認為無法證明。

2016年蔡總統競選期間，雖表明支持拿出行動幫慰安婦，但上任後卻馬上廢止馬政府課綱微調，採用沒明確寫慰安婦是被迫的舊課綱；首任閣揆林全備詢時，也表示慰安婦有些是自願。甚至註日代表謝長廷被問，是否仿傚南韓建銅像時竟說，「這樣大家就準備參加我的告別式了。」

婦女救援基金會曾指出，過去日韓簽協議時，台灣民間也要求政府作為，但外交部只消極回應。目前台灣仍在世慰安婦僅2人，因淪為慰安婦，致部分人喪失生育能力，無法擁有美好婚姻。

1992年婦援基金會曾設慰安婦求助專線，共59名慰安婦求助。雖然仍盼不到日本政府的道歉與賠償，但台灣政府與民間團體持續地給予這些受害婦女關懷，政府也提供她們每月1萬5千元的生活、醫療補助，若無兒女照顧者可申請安置費用，過世時也可申請喪葬費用，讓這些受害婦女不至於感到孤立無援。

(中國時報)

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