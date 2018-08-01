文在寅不滿 批前朝讓步過多

南韓對慰安婦問題從不妥協，韓日2015年達成協議，但總統文在寅對此不滿，仍要求日本道歉。圖為南韓設立在日本駐首爾使館前「和平少女像」，以此紀念受害慰安婦。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

南韓有238位女性向政府登記為日軍慰安婦倖存者，目前約僅27人健在。2015年底，南韓與日本就慰安婦簽署協議，南韓總統文在寅質疑前總統朴槿惠時代達成的協議「無法解決問題」，然礙於正式協議「不容否認」，已宣布不會要求日方重新協商。但南韓民團透過在日本駐韓外交機構前豎立慰安婦紀念銅像等行動，持續要求日方道歉、承擔相關法律責任。

韓日針對二戰日軍慰安婦問題達成的協議2017年滿2周年時，文在寅對該協議提出批評，包括雖提日方公開道歉，但誰道歉、向誰道歉、具體事由，都未明文列出。而日方拿出10億日圓成立基金會、協助受害者，究竟是否等同日方承擔相關法律責任給予賠償，也無詳盡說明。

南韓外交部去年調查報告也指該協議「未充份聽取受害者意見」，凸顯前朝外交「幼稚和拙劣」。報告亦披露從未對外公開的協議內容，包括南韓承諾不再用「性奴隸」一詞指稱慰安婦等。報告指前朝對日「讓步」過多，導致談判屬「慘敗一方」。

然而，南韓外長康京和年初表示，對「正式協議」南韓不會要求重新協商，不過她批評，「協議沒反映出（慰安婦）奶奶們作為受害當事人想法，無法真正解決日軍慰安婦受害者問題」。

南韓釜山市民團體曾於2016年底在日本總領事館外，豎立南韓第2座慰安婦少女像，該銅像一度遭市府移除，但後因日本防衛大臣參拜靖國神社，釜山市當局遂讓銅像重新豎立日本總領館外。日方強烈不滿，一度召回駐南韓大使及總領事以示抗議。

南韓首都首爾的日本大使館對面，從2011年底就豎立起南韓首個慰安婦少女坐姿銅像，旁邊擺一張小椅，供人坐下來省思日軍慰安婦問題。近年來，南韓各地與美、加等國韓裔移民，接連豎立數十座慰安婦少女像。

(中國時報)

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