未挺東奧正名 府啞巴吃黃連

2018年08月01日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

獨派挺賴打英，主因是無論是推台灣正名或是特赦陳水扁，都得不到蔡英文總統的支持，就以遭大陸打壓的東奧正名公投為例，黨政人士透露，蔡總統其實是「啞巴吃黃連」，這是民間團體推動，府院並不贊成，甚至出手阻擋，未料情況發展至此，只能概括承受。

獨派連出招 府院不贊成

年底選戰逼近，為了擴大政治影響力，獨派近來連連出招，意圖逼小英就範。儘管公投法在去年下修門檻，但對於變更國名及涉及領土議題仍須回歸憲法的高門檻，獨派因此有再修公投法的主張，獨派旗幟鮮明的民視董事長郭倍宏日前甚至找上總統府祕書長陳菊，要求說服蔡英文重修公投法，但遭陳菊擋下，並建議郭倍宏，要改公投法應該要到立法院，而不是直接找總統。

就連此次紀政推動的東奧正名公投，府院也不贊成，認為此舉違反1981年我與國際奧委會簽署的《洛桑協議》。黨政人士透露，為了避免此事影響到我參與國際運動賽事，府方曾指派陸委會與推動公投的民間人士去溝通，希望不要去推東奧正名公投。

不過獨派和相關人士仍堅持要推，府院也要求相關部會必須嚴正表達立場，因此中選會3月在舉行公投聽證會時，外交部和體育署都明確表示反對此案，強調奧會模式「中華台北」是我與國際組織簽署的國際協議，即使公投案通過，也會有無法執行的疑慮。

未推動連署 盼自動撤下

當時中華奧會原本還想改成國家奧會，並已送出提案交付立法院委員會，也在府院三令五申下，由官員私下拜託在野黨拉下該提案。

黨政人士表示，由於東奧正名公投，第2階段必須完成28萬份連署門檻，才能成案，在府院要求下，黨內和公職人員多數都未參與，也因此，該連署在距離剩下1個月時，連署書只收集到7萬份，離28萬份有很大一段距離。

停東亞青運 助長反效果

他說，原本府方就打算透過冷處理，讓該公投案因無法達到連署門檻自動撤下，卻沒想到陸方突然施壓，取消台中市的東亞青運主辦權，民眾對陸方舉動反感，反而助長連署，讓參與連署人數倍增，黨政人士坦言「這是始料未及」。

對陸方粗暴舉動，蔡英文總統力挺民間團體有提出公投案的自由，公開譴責陸方「以政治干預體育」，不過對陸方認為東奧正名公投有政府相挺，黨政人士無奈的說，「這真的是啞巴吃黃連」，站在政府立場，無法阻止民間人士的行為，但為了遵守國際協議「政府該做的都做了」。

(中國時報)