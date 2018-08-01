禁掛五星旗公投 提案限期補正

2018年08月01日 04:10 中國時報 張理國 、 李其樺 、 曹婷婷 ／綜合報導 ／綜合報導

中選會昨天舉行委員會議，審議全國性公民投票提案，其中獨派所提的「禁掛五星旗公投」提案第一階段的審查並未過關，中選會審議後要求限期補正。

蔡英文總統昨天參訪南科管理局及奇美博物館，不只先後遭遇泛藍民眾及參選人抗議，就連深綠的台聯黨台南市黨部主委陳昌輝也率眾到場要蔡「硬起來」。

陳昌輝指邦交國斷交、東亞青運主辦權遭大陸取消，蔡英文只說要嚴厲譴責，卻無作為，要求蔡總統對台灣正名要有實際行動且簽署東奧正名連署。不過，陳昌輝被現場警力擋在場外，未能當面對蔡英文提出訴求。

禁掛五星旗公投，被視為對大陸具有挑釁意味的獨派公投，與紀政推動的「東奧台灣正名公投」，被認為是近期影響兩岸關係的兩大公投案。

禁掛五星旗公投提案是劉曜華在5月22日提出，提案內容是「你(妳)是否同意立法規範，禁止公開展示及懸掛代表中華人民共和國之五星旗幟？」中選會在受理後，在7月5日舉行聽證會，昨日委員會則要求限期補正。

中選會主委陳英鈐表示，禁掛五星旗公投案的「禁掛」範圍不明，是要限定國際賽事、藝術活動，或是指政府機關，公共場所都不能掛，需要進一步釐清，另外，對於禁掛的處罰，是要採用刑法還是行政制裁，或其他方式？也要提案人進一步說明。

依處理程序，在提案人補正後，經審議可通過第一階段初審，但若逾期未補正，則依法駁回。

(中國時報)