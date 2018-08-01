藍委批 別拿體育搞政治

2018年08月01日 04:10 中國時報 楊孟立 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

行政院長賴清德日前被問及是否要以「台灣」名義參加2020年東京奧運時，他表示，台灣的困境是過去國民黨執政所留下，包含退出聯合國，「即便讓中國進入到聯合國裡面去，美國跟西方的世界也希望台灣能留下」。這番話引發熱議，國民黨團首席副書記長吳志揚昨批評，民進黨不要怪東怪西，當時有當時的時代背景。

行政院長賴清德自詡為「務實台獨工作者」，與蔡英文總統主張兩岸維持現狀，基調上有所不同，被評為越俎代庖，僭越總統職權，對兩岸關係的發言，一度轉趨低調。但在台中市原訂主辦的東亞青運近日遭陸方撤銷後，賴清德又展現強悍鬥性，接連接受媒體專訪，對大陸發表強硬談話。

例如面對大陸打壓，賴說，「行政院採取壯大台灣、鞏固台灣、宣揚台灣、團結台灣四大策略，只要台灣團結，大陸的打壓就不會成功。」這段話被網友譏為自我感覺良好，形同沒有對策。

他接受電視專訪時說，「當初蔣介石做出漢賊不兩立，我們退出了聯合國，埋下大錯」，遭網友譏諷扯「馬維拉」救援還不夠，現在連「蔣維拉」都要登板。

吳志揚表示，蔣介石捍衛台灣不讓台灣被中共侵占，如果民進黨有什麼高明的辦法，完全執政就完全負責，請拿出辦法來。

吳志揚也質疑，政治的問題應該靠政治手段解決，民進黨偏偏要拿體育、文化這些軟性的東西來搞政治，想拿這些東西當盾牌挺進國際，結果政治目的沒達到，卻犧牲掉台灣優秀的運動選手為國爭光的機會，不是很聰明的作法，還只會讓台灣不只在外交上被孤立，連體育都要被孤立。

吳認為，政治歸政治，體育歸體育，國際有國際的方式，奧會模式讓國際社會從來沒限制台灣選手的參與，民進黨不該拿體育活動去硬碰硬，這些做法都是政治上走不出去時的「變通作法」，民進黨有本事就從根本解決問題，而不是連變通的路都要走死。

(中國時報)