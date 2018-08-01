新聞透視－小英提早備戰 獨派奪權難

友善列印
中國時報

獨派眼中，年底9合1選舉是蔡英文總統的「期末考」，如果大敗，就有理由對小英逼宮；不過，從民進黨這次全代會有辦法把中執、評委喬到同額競選，目的在壯大非新系，以鞏固蔡英文，就算9合1選後，獨派與新系要奪權，小英也非省油的燈，已提早進入備戰。

獨派對蔡英文上台後的行事風格，一直有微詞，尤其在特赦前總統陳水扁議題上，更是不時想「挾赦扁令總統」，因此往往扛出對扁友好的「務實台獨工作者」賴清德。新台灣國策智庫昨天發布的民調，賴清德滿意度雖下滑，呈現死亡交叉，與會者把責任推給蔡英文，要總統管好外交、國防及兩岸，內政應該放手給賴清德，言下之意，是蔡英文拖累了賴清德。

不過獨派雖然逼宮念頭不斷，但是依照民進黨現實狀況，除非蔡英文自己不選連任，否則想要她交棒，根本不可能。

民進黨中執、中常委，掌握黨內初選遊戲規則的生殺大權，今年民進黨以選舉團結為由，在全代會中，把中執、評委喬到同額競選，32年來頭一遭，泛英系中執委17席、中常委6席，新蘇連中執委13席、中常委4席，若數人頭，新系並非贏家。

換言之，就算賴要出來與蔡抗衡，賴所屬的新系，與蘇系、綠色友誼結盟，席次也沒有泛英系多，何況泛新系中的正國會龍頭，正是與賴清德有瑜亮情結的林佳龍，怎可能把機會拱手讓賴。

此外「現任者優先」一直是民進黨的傳統，除非蔡英文自己堅持不連任，泛英系絕對全力鞏固蔡英文；何況，賴清德真的獲得新系全力擁護嗎？答案也未必。

蔡英文民調不佳是事實，民進黨在年底大敗也很有可能，但是針對2020總統黨內初選，已經喬到沒人可以挑戰蔡英文，因此民調數字雖低，但對蔡英文而言，現在尚未構成威脅。

(中國時報)

藍委批 別拿體育搞政治 國民黨主打蔡政府空、轉、停、兩…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。