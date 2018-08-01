國民黨主打蔡政府空、轉、停、兩、年

2018年08月01日 04:10 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

國民黨昨天公布蔡政府五大「失」政項目文宣，分別從空氣汙染、促轉追殺、兩岸停滯、勞基法兩修、以及年金亂改革各取一字，組成「空、轉、停、兩、年」一套5本小冊；發言人洪孟楷說，「空轉停兩年」這5字就代表過去2年多蔡英文總統執政下的台灣。

空汙 促轉 兩岸停滯

洪孟楷表示，「空」就是空氣汙染，因為非核家園造成火力全開，讓台灣人民要用肺發電，而深澳燃煤電廠更在蔡政府主導下環評如同虛設，這讓全民皆空。

「轉」則是政治算計的促轉清算鬥爭，以黨產會為主，配合促轉條例，箝制國民黨，就以為無人能敵、妄想永久執政。

勞基法兩修 年金亂改

至於「停」，他說，過去兩岸關係從冷凍變停滯，讓餐飲、觀光、旅遊、飯店業者全都苦不堪言；「兩」則代表勞基法1年內修正兩次，讓勞方不滿意、資方沒獲利，消費者則因為物價上漲而造成三輸；「年」則是年金改革，蔡政府汙名化軍公教人員，造成更多族群對立、階級鬥爭，讓台灣社會相互仇恨。

洪孟楷指出，5本文宣本內容可以單翻，也可以合看，都是取自媒體報導，絕對可受公評。黨中央共印製3萬份，即日起提供各縣市黨部參選人「真憑實據」的宣傳，也讓日後全台啟動的中央助選團能有「相罵本」。

發出怒吼 用選票選擇

此外，未來也將會把電子版放置粉絲專頁、競選官網，並製成動畫版在Line上廣發，首波文宣將鋪天蓋地的啟動，向過去兩年讓台灣空轉的蔡政府發出怒吼。

文宣當中還特別凸顯國民黨展現的「女力」！包括在宜蘭力推的縣長參選人林姿妙、花蓮縣的徐榛蔚、台東的饒慶鈴、台中市的盧秀燕、彰化縣的王惠美、雲林縣的張麗善、嘉義市的黃敏惠等7位女性參選人，大勝民進黨只有在花蓮縣提名一席女性縣市長參選人劉曉玫。

洪孟楷指出，國民黨也要讓全台人民知道，年底選戰不只是九合一的地方選舉，更是蔡英文政府的期中考驗，要讓傲慢的政府感受到人民的憤怒，用選票向政客們說不。而今年的選戰，也是人民在國民黨的「大步向前」，還是現況「停滯不前」做出選擇！

(中國時報)