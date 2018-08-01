一定勝利連線 反深澳燃煤電廠

2018年08月01日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

國民黨昨天在新北市黨部舉辦反深澳電廠公投記者會，北北基桃首長參選人首度合體組成「一定勝利（侯友宜、丁守中、陳學聖、謝立功）」連線，眾人拿起球棒猛砸綠色的深澳電廠煙囪，呼籲民眾用選票教訓不公不義的民進黨政府；宜蘭縣長參選人林姿妙最後一刻現身，成活動插曲。

國民黨新北、台北、桃園、基隆4縣市首長參選人昨天下午合體連線，共同簽下反深澳燃煤電廠公投連署書，原定調是記者會，卻宛如造勢大會，各地動員而來的民眾把新北市黨部擠得水洩不通，現場「凍蒜」、「全壘打」呼聲不斷。

人氣最高的侯友宜說，深澳擁有全世界最美海岸線，卻因缺電要重啟停擺多年的深澳燃煤電廠，且過程手段粗暴，若因燃煤電廠讓環境生態、觀光休閒與海洋產業沒有了，更對民眾健康帶來傷害，是無法用金錢彌補回來，呼籲市民一起站出來，反對深澳燃煤電廠。

侯友宜更說，8月4日蔡總統要來新北市輔選老縣長蘇貞昌，他要求蘇貞昌表態支持還是反對深澳燃煤電廠，如果反對就要來連署公投，也要好好問蔡總統，要怎麼給新北市民交代，新北市境內已有林口火力發電廠、兩座核電與翡翠水庫水力發電，新北市沒有逃避責任，堅決反對新建燃煤電廠。

丁守中說，深澳燃煤電廠蓋下去，北北基宜桃大都會將成為全世界燃煤密度最高的地區，北部地區1年有8成時間都吹東北季風，深澳電廠吹出的PM2.5將嚴重影響民眾健康，國際趨勢要終止燃煤電廠，台灣卻昧於國際潮流，實在是矛盾。陳學聖、謝立功與林姿妙都強調，人民應該站出來反對，團結力量大，缺電不能用人民健康來換，也不能用肺發電。陳學聖發言過程，麥克風一度出現雜訊斷斷續續，他還自嘲自己與丁守中、謝立功選情低迷，但絕對永不放棄，讓現場民眾哄堂大笑。

(中國時報)