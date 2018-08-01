千金散盡窮則變 省錢大作戰

2018年08月01日 04:10 中國時報 王正寧 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

年底選舉是國民黨「千金散盡」後的第一戰，眼看黨中央「生吃都不夠」，參選人只能自謀生活、能省則省。不論是北神探、南菜販合體掃街；或是韓國瑜、盧秀燕並肩大啖豬血湯及魯肉飯，象徵拚經濟、抗空汙有效製造話題。過去藍營少有的跨縣市串聯提前「分進合擊」，窮則變、變則通，最高原則就是以有限資源打無限選戰。

今年國民黨縣市長參選人進行節流的第一刀，不約而同都先砍競選總部，包括台北市丁守中不打算設傳統競選總部，考慮只設行動競選總部，競選辦公室則是向黨中央租用；台中與高雄市的盧秀燕、韓國瑜競選總部也準備向市黨部「租借」，「共享經濟」讓閒置辦公室能夠活化；不再侷限過去的選戰思維，人人都成「省錢達人」。

媒體出身的盧秀燕此次主打台中空汙議題，一路從公投、停止中電北送到清肺豬血湯，連「開源」的小額募款餐會都靠「抗空汙清肺豬血湯」這一味；再搭配恢復老人健保補助等有感政見，「小成本」卻能成功主導選戰議題，也讓支持度從落後一路攀升，如今多項民調都呈現穩定領先。

代表國民黨出征彰化縣長的藍委王惠美感嘆，「真的是場苦戰」，但沒錢，有沒錢的選法，就是能省則省，例如她的競選總部也是直接設在地方黨部，沒有出去外面租，就能節省一些房租等成本。人力方面，也只能盡量號召志工，用「螞蟻雄兵」方法求勝。

王惠美說，支持者也都了解國民黨的狀況，相對有更多理念相同的人願意投入幫忙，所以自然能減輕開銷。王惠美說，雖然選戰會打得比較辛苦，但還是會勇於面對問題，花更多心思在設定議題、吸引民眾關注。

參選桃園市長的藍委陳學聖則表示，雖然這是國民黨第一次在沒有黨產的情況下打選戰，但對他來說，反而很習慣。一直以來他都習慣走理念、議題感動人心，所以面對現在國民黨財務捉襟見肘，他並不特別感到憂慮，反正就是用過去慣用的選戰打法走下去。

陳學聖說，過去國民黨習慣用資源綁樁、用地方派系打選戰，現在這種作法反而是民進黨在打，國民黨跟民進黨現在有點像是角色互換。

他說，這次在桃園面對現任市長鄭文燦，相較鄭握有強大的行政資源，而國民黨又沒有黨產，一來一往之間落差更大，如果還要跟對手做資源競賽，根本不可能贏。

(中國時報)