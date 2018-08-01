拋黨產歷史幽靈 浴火重生契機

2018年08月01日 04:10 中國時報 王正寧

年底縣市長選舉，是國民黨黨產「歸零」再出發的首役，參選人們的「排場」與過去可說不可同日而語，但政黨進行的競爭，是「理念」而非「財力」，國民黨「被掙脫」黨產這個「歷史幽靈」，不再成為對手糾纏、追殺的選舉「提款機」，未嘗不是浴火重生的契機。

民進黨上台全力清算黨產後，國民黨過去「財大氣粗」，宛如「散財童子」的選舉模式已成歷史。參選人除了必須自籌糧草，選務支出更得斤斤計較，人人都在學習做「省」長。雖說巧婦難為無米之炊，但從國、民兩黨興衰起伏來看，顯然與黨產多寡並無太大關聯。

民進黨追討的手段雖有違法、違憲之虞，但國民黨該深思的是，黨產號召來的是人民的支持或是投機政客的投靠？人民票投國民黨是因為黨產，還是理念與政策主張？對於人民關注的重大民生議題，過去不論是「一例一休」、能源政策、年金改革、兩岸路線，國民黨是否展現政策論述能力，在輿論上取得更大的優勢？

蔡政府施政滿意度低落，但國民黨領導人卻被質疑搞「神穩」，全心投入的都是過去擔任祕書長時期的黨務組織工作，而不是在第一線明確宣示黨的主張，扮演稱職的「領頭羊」，有時針對時事，連黨的政策立場都說不清楚，弱化了自己的影響力，各縣市市長與議員參選人拚選戰，只能自己另外找「出口」。

沒有黨產的新局面，參選人必須有另類的選戰思維來因應。黨機器也應重新調整腳步，換上草鞋與對手比拚，領導人更應該擺脫傳統老派的作風，以具體行動宣示黨的立場、帶動黨的氣勢。如果關鍵時刻迴避與選民站在一起，只想接收執政不力的「果實」，能夠催出多少想教訓民進黨的選票？國民黨如果不能證明自己有能力、有魄力，人民的選票為什麼就投給你？

(中國時報)