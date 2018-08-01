改革挺台灣 民進黨相信民眾看得到

2018年08月01日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

面對年底選戰，藍綠兩陣營分別聚焦攻擊火力，國民黨昨天推出文宣小冊，諷刺空氣汙染、促轉追殺、兩岸停滯、《勞動基準法》兩修、以及年金改革等亂象，總結民進黨兩年的施政表現。至於民進黨則是上周就啟動輔選列車，強調「改革挺台灣」。

對於國民黨批評民進黨執政「空轉停兩年」，民進黨團幹事長李俊俋自信表示，「國民黨的策略完全不會對民進黨造成傷害，尊重國民黨的宣傳，但是誰有在做事民眾看得很清楚。」

李俊俋比喻說，一個考試40分被淘汰的學生，嘲笑考試70分的學生成績不好，只因為那30分沒拿到，就應該要下台，這邏輯合理嗎？

李俊俋指出，年金改革、促進轉型正義都是國民黨過去要做而沒做到，遇到困難就停擺；民進黨上台之後做到了改革，或許過程中不是那麼漂亮，並沒有做到最好，但還是有持續往前進，國家並沒有空轉。

他並提出質疑說，股市上萬點已經超過1年了，馬政府時代股市有超過萬點嗎？年改也是馬英九口口聲聲說要推動，但最後還不是收手。

民進黨強調「改革挺台灣」，身兼黨主席的總統蔡英文致詞指出，上任後推動了許多改革，過程有些動盪，但也都做出了成績。

蔡英文並反諷表示，過去那些曾經執政卻不知反省的人，現在還在冷嘲熱諷。今天台灣改革之所以這麼的困難，有那麼大的時間壓力，原因只有一個，就是過去延宕太久，現在大家才需要趕進度。

民進黨祕書長洪耀福則說，今年選戰會前往各縣市授旗，就是要將改革的具體作為，以及改革理念傳達給支持者，向民眾報告民進黨執政兩年多來的成果。

李俊俋強調，國民黨在2014、2016兩次大選徹底崩潰，就是因為沒有做到民眾期望的改革；民進黨在前兩次大選期間則承諾了民眾會作出改革，經過這兩年的時間，相信民眾會感受到民進黨的努力。

(中國時報)