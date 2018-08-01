侯與納豆直播 比身高聊舅媽

國民黨新北市長參選人侯友宜與外甥納豆直播吃消夜，吸引近8萬網友收看。（摘自侯友宜臉書）

友善列印
中國時報
／新北報導

「阿舅，網友要我入閣當『副市長』，不是走入『薇閣』喔！」國民黨新北市長參選人侯友宜前晚和外甥藝人納豆合體臉書開直播，兩人在鏡頭前吃消夜、和網友聊天，接著還站起來比身高，甥舅兩人逗趣互動引起網友熱議，侯友宜昨天受訪笑稱，納豆還問我怎麼跟我太太撒嬌，「害我當場直冒冷汗，足歹勢啦！」

侯友宜外甥納豆向來就是搞笑藝人，舉手投足都是笑點，日前侯友宜為了文大大群館親上電視台說明，巧遇納豆苦笑求救，納豆還大虧舅舅：「我出事都沒看到這麼多媒體耶！」

留一樣髮型 侯直呼不要

前天甥舅合體，並獻出第一次的臉書直播，兩人談話妙語如珠，吸引近8萬人次觀看、1.1萬人按讚，納豆配合網友提問侯友宜毫無禁忌，納豆先與侯友宜比身高，侯友宜直指納豆爆炸頭就有5公分，納豆不甘示弱把頭髮壓扁，強調自己157公分，侯友宜大約168公分，讓網友噴飯，網友提問要不要跟納豆一樣髮型，侯友宜大笑直說：「我才不要咧！」

納豆表示，新北市歡樂耶誕城每年吸引數百萬人參訪，當下向侯要求能否前來主持卻遭婉拒，納豆強調自己入圍過多次金鐘獎主持人，侯友宜直言親屬要「利益迴避」，納豆臉上三條線。

網友詢問納豆是否會想入閣當副市長？納豆直言「我幹嘛入閣」！但他轉頭向侯友宜「解釋」，「阿舅，這是要『入閣』不是『走入薇閣』喔！」搞得侯友宜不知如何接話。

跟太太撒嬌 神探冒冷汗

侯友宜昨天與國民黨新北市各區里長拍攝合照，被問到臉書直播哪一題最難回答，侯友宜忍不住念納豆幾句，「厚！他不怕舅媽罵他，竟然說要怎麼跟我太太撒嬌，要我做一個動作，實在好膽，沒大沒小！」

侯友宜也說，開開玩笑無傷大雅，家裡的私事搬到檯面上來，他就不知道怎麼講了，「害我當場冒冷汗，足歹勢啦！」不過太太也沒看直播。

下次是否還有機會與納豆合體，侯友宜直言，納豆要忙演藝工作、開餐廳、飲料店，還要「忙著交女朋友」，恐怕請不到。

侯友宜接著宣布LINE@機器人正式上線，侯友宜說，市民朋友透過LINE@和他聊天的內容，都會蒐集起來，作為未來擬定政見的參考，「請大家多多交流，一起來交朋友。」

(中國時報)

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