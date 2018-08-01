柯搭邰智源 3周點閱率破911萬

《一日系列》中，柯文哲和邰智源聊得百無禁忌。（摘自木曜4超玩Youtube頻道）

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中國時報
／台北報導

政治不再只能死板談政策、喊凍蒜，與藝人、網紅同台，既可以打破生硬形象，又能讓參選人接觸對政治冷感的民眾，爭取更多支持，可謂一舉兩得；而台北市長柯文哲，更是「政治綜藝化」最佳代言人。

網路節目「木曜4超玩」的「一日系列」日前安排主持人邰智源擔任柯文哲一日幕僚，節目中，可見柯文哲一整天所跑的市政行程，車程中也與邰智源暢談施政理念，頗有市政宣傳意味，但因為時不時穿插「綜藝哏」，還有高顏質的市府幕僚「學姊」黃瀞瑩現身，YouTube影片短短3周點閱率已破911萬。

除此之外，柯文哲在世大運宣傳時，也頻與網紅合作，包括與蔡阿嘎錄製「嘎名人尬台語」，用10分鐘時間先與蔡阿嘎大玩台語考驗，身上被貼滿「蠢」、「弱」、「87分」也不以為意，最後才把握幾秒宣傳世大運，但已達宣傳活動和製造親民形象效果；又如宣傳亞洲最大電競嘉年華時，柯也扮成玩家拍宣傳片。

柯文哲選舉辦公室幕僚柯昱安表示，市長本身「自帶流量」，這些影片都緊扣市政行銷，對藝人和網紅而言也能增加流量，等同雙贏。他認為，這種作法的效果的確不錯，尤其一日幕僚單元出乎意料，當初只希望點閱可以破百萬，沒想到現在飆破900萬，且仍以每天超過3萬點閱率往上竄升。

但也有幕僚分析，不是所有政治人物靠這招就能成功擄獲年輕人的心，柯文哲的發言、性格本身就與網路世代「簡單、明確、速食」風格相符，例如簡單一句「垃圾不分藍綠」就能成為經典語錄；反之若刻意迎合，就顯得很突兀。

(中國時報)

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