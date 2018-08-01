大咖頻助選 菜販自比大鬧天宮孫悟空

北農前總經理韓國瑜。（郭吉銓攝）

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中國時報
／綜合報導

高雄市長年由民進黨執政，但今年藍營推出北農前總經理韓國瑜對上立委陳其邁，部分民調顯示兩人呈現拉鋸，頗有55波態勢。韓國瑜昨直言，陳其邁一表人才、扎根高雄「如果市民對現況都很滿意，100％當選」，只是近期許多政壇大咖絡繹不絕到高雄助選，可見這場選舉確實很熱、雙方民調很接近，若差距25％、30％，人家才不會來。言下之意，陳其邁的領先幅度，並沒有想像中大。

韓國瑜笑說，他一直都在等與陳其邁正面對決機會，但他認為「陳其邁跟丁守中很像」，都是溫良恭儉讓，反而陳很像國民黨提名的參選人，他自己則像孫悟空大鬧天宮，想到什麼就說什麼。

雖然不諱言對手有優勢，但韓國瑜說，明年高雄市因為人口外流減少，立委席次少一席，港口的世界排名從第3掉到第15，還有負債問題，若這樣還在講「幸福城市」，那是自己騙自己，要面對問題才能找出解決方式，否則永遠活在迷幻藥之下。

他以觀光業為例指出，今年與去年同期相較，高雄觀光人數下降，影響到飯店、遊覽車、夜市；不只如此，今年雖然風調雨順，對農民、漁民來說卻非常諷刺，內銷價格不好，外銷也碰壁，活像兩把刀在身上砍。。

因此，韓國瑜從昨天就北上趴趴走，先開記者會提4條輕旅行路線，宣傳高雄好好玩，今天則與北市議員參選人羅智強、游淑慧合體，相互拉抬聲勢。

陳其邁競選辦公室發言人高偉勝表示，韓國瑜選情不佳，頻找吳敦義、馬英九、連勝文等大咖壯膽助選，他們不評論，因陳其邁目前選情仍保持一定領先，會按部就班，提政策願景，爭取選民認同。

(中國時報)

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