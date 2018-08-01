新聞透視－政治娛樂化 柯侯笑納高人氣

友善列印
中國時報

雙北市長參選人侯友宜、柯文哲擅長使用網路資源造勢，透過臉書、IG、LINE群組等管道拉近與年輕人的距離，最近又分別邀請到藝人納豆、邰智源發揮「插科打諢」的搞笑能力，把嚴肅的選戰、政令宣導，成功翻轉，「政治娛樂化」的結果，不僅網友開心，自己也笑納超高人氣。

台灣政治長期為藍綠政黨把持，民進黨從過去黨外時代的悲情，到執政後主張的不當黨產、正名運動、年金改革，種種以改革之名行鬥爭之實的肅殺，不但逐漸悖離民意，各項訴求更讓民眾感到無奈甚至麻木。

面臨存亡之秋的國民黨，同樣沒有掌握民意，參選人幕僚個個背景雄厚，「不是老大、就是大老」，年輕人發揮空間受限，即便想要年輕化，卻是搞出「T恤搭配高腰西裝褲」，那股濃重的違和感，實在令人無法消化。

侯友宜、柯文哲本來就不是傳統的政治人物，自然沒有溫良恭儉讓的「偶像包袱」，整體幕僚群年輕化，可以激化出不同創意，跑行程就像「政治實境秀」一樣，沒有劇本、不用預演，卻讓選民充滿驚喜，天天都在期待，侯、柯又說了什麼、吃了什麼、去了哪裡。

同樣的，藍營政治明星朱立倫也與時俱進，一腳踢開偶包，日前參加水上溜滑梯活動，不慎被核心幕僚民政局長江俊霆撞個「狗吃屎」，江自嘲「這可能是最後一天上班」，相關影片轉載分享點閱率一下子就超過20萬。

可見當政治娛樂化已成為潮流，不再是選模範生的時候，如果政治人物不思轉變，自我感覺良好，耽溺於同溫層取暖，選民必會用選票告訴你，「 You’re fired！」

(中國時報)

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