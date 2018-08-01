吳音寧工作報告 遭議員轟出場

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中國時報
／台北報導

北農總經理吳音寧昨赴委員會工作報告，藍綠議員磨刀霍霍，台北市長柯文哲嘆說「醜媳婦也要見公婆」，果然一開始，議員集中火力猛攻吳，「今天不讓她報告，要講去議會講！」召委鍾小平一度要求女警趕人，最後表決將吳轟出門，吳被迫離場。

財建委員會昨召開工作報告，北市府持股的四大公司代表列席報告，北農僅吳音寧現身，董事長陳景峻因故缺席，鍾小平即逐一點名四大公司總經理，要求表態是否到議會備詢，花卉、漁產、畜產等公司均表示同意，但吳音寧堅持依法行政，此舉隨即惹毛在場議員。

藍綠議員輪流炮轟，陳建銘指出，如果大家以後都不來備詢，議會如何盡監督責任；汪志冰不滿指出，跟北農索資至今還未收到資料；高嘉瑜則出面緩頰說，北農具公共性質，呼籲吳應出面釐清外界疑慮。

會後吳表示，無法報告覺得可惜，誠摯希望回歸農產運銷面討論，另對於北市府以「索資未果」開罰115萬，她解釋，若議員沒有收到資料，可能是市場處未提供給議員或局處不滿意資料呈現，北農都可以改善。

市場處主祕王夢龍表示，若北農遲遲不繳罰款，可能透過幾種方式解決，如由北農董事會決議是否繳款，或等到契約到期，扣除履約保證金，但也強調，「市府與北農並非敵人，仍希望雙方有良好互動！」

(中國時報)

新聞透視－政治娛樂化 柯侯笑納…

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