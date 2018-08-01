托育補助今上路 專線被打爆

今天就要上路的行政院育兒津貼及托育補助政策，不只讓新手爸媽搞不懂，更讓老手爸媽氣到跳腳。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
2至5歲的幼兒教育及照顧
0～2歲嬰幼兒政府支付表

新育兒、托育補助今天上路，衛福部1957諮詢專線昨被打爆，多是家長打來問究竟可以拿到多少補助及要如何申請？衛福部社家署官員表示，除非是新申請者，現行已將嬰幼兒交給保母帶或領有育兒津貼者，9月底一到，各縣市都會做盤點，即便保母及托嬰中心最後沒有簽約認證，0~2歲的嬰幼兒家長，還是可以領到每人每月2500元，補助將直接匯進家長帳戶內，家長什麼都不用做。

補助直接匯家長帳戶

衛福部昨日也公布保母及托嬰中心與政府簽立的行政契約版本，社家署家庭支持組組長簡杏蓉表示，保母看到版本後，會發現與現行的保母管理規範差不多，只是多了品質保證，即曾有過違規記錄與被評過乙等以下的保母及托嬰中心，不能認證簽約，除非經改善重新認可，至於不得漲價及超過價格上限，在原本的管理規則中就有，並非這次新增，應可降低外界許多質疑。

簽約緩衝期至9月底

此次0~2歲育兒及托嬰補助，凡綜所稅率20％以下、目前沒有領育嬰留職停薪津貼的家庭，不論父母有沒有就業，每個月都可以領2500元。至於新托育補助，只要將0到2歲幼童送交給與政府簽約的托嬰中心或保母照顧，每個幼兒、每月可領6000元補助，中低收入戶家庭8000元，低收入戶家庭則是1萬元。

至於公托家園、公設民營托嬰中心，綜所稅20％以下家庭每月可領3000元，中低收入家庭每月5000元，低收入家庭每月7000元；無論公托或私托，凡是第三胎以上的寶寶，每人每月可多領1000元。而育兒津貼及托育補助，只能擇一申請。

簡杏蓉指出，新制有2個月的簽約緩衝期，若保母及托嬰中心在8月初與政府完成簽約，只要行政程序來得及，0~2歲幼兒家長最快9月就會收到6000元補助，若遲至9月才簽約，會在10月收到8、9月的補助共12000元，9月底仍未完成簽約，則只能領到每月2500元的補助，也是8、9月一併給，共領5000元。

(中國時報)

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