15縣市5歲以下 今起公幼免學費

2018年08月01日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

配合準公托政策，教育部國教署副署長許麗娟表示，過去小朋友讀公立幼兒園，只有5歲以上是免學費，今年從今天8月1日起，6都以外15個縣市，2、3、4歲也都免學費；明年8月起擴及全台。過去小朋友讀非營利幼兒園，家長每月負擔5600元到6000元，8月1日起，6都以外的15個縣市，每月降到3500元；明年8月起擴及到全台。

此外，教育部推動「準公共化教保機制」，要把私立幼兒園納入管理，並進一步減輕家長負擔。目前全台4200家私立幼兒園，已有2284家符合資格可以加入這個教保機制。

私立幼兒園核定招收人數60人以下、61至120人及120人以上，若每月收費（學費＋月費）低於1萬元、9000元及8000元、教師及教保員月薪不低於2萬9000元、通過基礎評鑑、建物安全合格、師資配置符合要求、課程與教學具良好品質等，才可加入「準公共化教保機制」。

許麗娟說，今年8月起，小朋友在非6都的15個縣市讀「準公共化教保機制」的私立幼兒園，每月只要繳4500元，第3胎以上每月3500元，低收入戶及中低收入戶家庭則免費。明年8月起，全台全面推動。

許麗娟表示，私幼加入「準公共化教保機制」增加的成本幾乎都由政府吸收。譬如私幼原給教教保員月薪2萬3000元，加入機制後，必須給至少2萬9000元，轉嫁給學生是5、600元，但因政府補助學生學費，家長負擔減輕了，私幼經營成本也未增加。

許麗娟表示，目前全台幼兒園平均只招到75％，如果私幼願意加入「準公共化教保機制」，家長因為負擔減輕，會更願意將小朋友送到幼兒園就讀，是一個多贏的局面。

(中國時報)