子公司赴陸掛牌 嚴管

2018年08月01日 04:10 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

上市櫃公司頻傳旗下大陸子公司將赴陸掛牌，金管會主委顧立雄表示，因關切母公司業務如大舉移往大陸、並在A股上市，恐造成母公司產業空洞化，金管會正在研議3大措施加強監管。金管會證期局副局長張振山進一步指出，新措施宗旨在「只要影響股東權益，都要向股東會報告！」據瞭解，新制最快第3季上路。

憂業務轉移 掏空母公司

鴻海大陸子公司FII在陸上市後，聯電大陸子公司和艦接著宣布將申請A股掛牌，南僑上海子公司也已經遞件，另外，金管會證期局掌握到接下來還有巨大機械、臻鼎KY、榮成等3家企業的大陸子公司計畫在A股掛牌，外界憂心將引起磁吸效應。

顧立雄認為，企業的大陸子公司本來就不能回台上市，如果基於在當地籌資需求，且也符合A股上市條件、通過申請，會「尊重產業的判斷」。不過，他坦言，金管會更關切的，是母公司業務如大舉移往大陸，並在大陸掛牌，恐造成母公司產業空洞。

上市須母公司股東會同意

顧立雄指出，金管會正在研議3項措施，包括要求上市櫃企業旗下海外子公司若要在海外掛牌，必須做充分的資訊揭露；現行規定「重要子公司」（近2年財報合併營業收入來自該子公司達15％以上，或合併總產值來自該子公司達25％以上等），欲海外掛牌，才須經過母公司股東會同意的規定也將修正，考慮擴大到「所有子公司」海外掛牌都要經母公司股東會同意；另外也研議要求成立「特別委員會」，關於子公司海外掛牌的財務結構安排、價格合理性、釋股情況都要向母公司股東說明。

子公司海外掛牌一體適用

這些措施並非僅針對「赴陸上市」，張振山表示， 台灣上市櫃企業的子公司到其他國家掛牌，也一併會在受規範條件內。他指出，金管會擬定目的在於「只要影響股東權益，都要向股東會報告」，相關措施的草案還在討論中，要等草案正式出爐，才能討論詳細內容。

金管會選擇對上市櫃企業子公司在海外籌資「嚴管」，工商業界人士低調表示，規範增加，恐讓程序更繁複，不過政府部會有國安、經濟等考量，未來若3項措施底定，企業選擇「尊重」。

(中國時報)