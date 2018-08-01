416企業上調加班時數

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中國時報
李宜秦／台北報導

《勞動基準法》今年3月調整，開放經工會或勞資會議同意的公司，申請經勞動部備查後，每月加班時數上限可從46小時提高至54小時。勞動部昨日公布備查資料，竟多達416家企業通過備查放寬加班上限，受影響勞工近35萬人。勞動部副司長黃維琛說，企業若僅通過同意而未備查者，可依法開罰2到100萬。

《勞基法》今年3月新增放寬「7休1例假可挪移」、「輪班間隔可從原定11小時再縮短」與「每月加班時數上限可提高至54小時」三項規定。30人以上企業實施前除須經過工會或勞資會議同意後，還必須向地方政府申請備查，才可調整。

根據勞動部官網資料顯示，今年4到6月申請備查提高加班時數有416家企業、影響34萬5582人；申請縮短輪班間隔者有5家企業、影響6879人；申請7休1例假挪移者有77家企業、影響5萬1223人。

三項調整中可申請「縮短輪班間隔」的僅開放台鐵、台電、台糖、中油、台水5家公司，「7休1例假挪移」開放53種行業、71種情形可申請，而「增長每月加班時數」則開放所有行業申請。

黃維琛表示，企業除須經過工會或勞資會議同意，務必要向地方政府申請備查，否則將依法開罰2到100萬元。企業可至勞動部的線上備查系統上傳資料，或也可發文給地方政府備查。

黃維琛說，目前因為新制上路申請企業家數較多，有些不符合放寬規定的企業，也申請備查，但經確認不符資格者，會由地方政府向其說明後，取消申請。

目前勞動部並未調查申請的企業別類型，只大概粗估是以淡旺季明顯的行業，如製造業為多，另外未來每季都會公布一次最新資料。

(中國時報)

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