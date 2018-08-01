陸經濟前景看俏 台菁英西進

2018年08月01日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

大陸惠台政策發酵，吸引台灣菁英西進發展！《遠見》雜誌與104資訊科技昨發布「2018台灣人才西進滿意度大調查」，發現台灣人才西進後，55％感到工作壓力大，但仍有8成民眾願留在大陸打拚，留下主因以「大陸經濟前景看俏」居首，「大陸福利薪酬比台灣優渥」雖落居第三，平均薪酬也是台灣的1.72倍、高於去年的1.57倍。

104獵才招聘暨人才經營事業群資深副總經理晉麗明觀察，到大陸拿高薪這樣的想法已不如過去的比重高，目前台灣上班族看得更遠，他們要的是一個舞台、要的是一個未來，要的是一個廣闊的空間與腹地。

調查也指出，超過4成西進者對於「工作」感到滿意，另有逾4成西進者對於當地「生活」感到滿意，不滿意的比例皆低於1成，甚至有超過8成的西進者表明願意繼續留在大陸發展。但被問及「是否曾考慮離開大陸，嘗試找其他地區的工作機會」時，也有57.1％曾考慮回台找工作。

台灣菁英西進的五大理由，分別是「大陸市場潛力大，有較大發揮空間與成長性」、「依據公司規畫需求，配合短暫外派或長期出差」、「大陸福利薪酬比台灣優渥」、「台灣經濟前景不如大陸」，以及「趁年輕接受挑戰，提升職涯競爭力」。

晉麗明直言，大陸本地人才崛起，台灣西進者已非陸企首選，因此要到大陸去打拚，就須與當地人才同台較勁，須有接受挑戰的決心與意志。

(中國時報)