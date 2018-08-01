台新贊助電競運動 力挺閃電狼

2018年08月01日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

競技電腦、遊戲產業與行動裝置急速發展，帶動電競產業日益蓬勃，順應這個趨勢，近期在推動數位金融發展表現突出的台新銀行宣布贊助台灣知名電競戰隊「閃電狼」，將支持閃電狼延續佳績、為國爭光。

台新銀行數位金融處副總經理包國儀除親自出席活動外，「閃電狼」戰隊主攻「英雄聯盟」的知名電競選手，被網友稱為天才型玩家的Maple、媲美MVP表現備受注目的Betty等，也都出席活動，並與台新銀行員工組成的戰隊進行一場友誼賽。

包國儀表示，近年來台灣電競戰隊在國際舞台上不斷有傑出表現，而「閃電狼」更是屢創佳績，包含2017年「爐石戰記」世界巡迴賽冠軍、2018年「英雄聯盟」LMS夏季聯賽冠軍、2018年「英雄聯盟」MSI季中邀請賽四強等。

包國儀強調，「閃電狼」選手傑出的表現已成為電競界年輕世代崇拜、學習的標竿；「閃電狼」重視扶植本土電競選手，恰與台新銀行立足台灣、放眼國際的理念一致，雙方一拍即合；台新銀行支持「閃電狼」，希望協助「閃電狼」能夠有更好的發展，並且再創佳績，讓全世界看到台灣年輕人的力量。

立法院在去（2017）年已將電競正名為「電子競技運動」，在國際間，電競也已列為國際運動賽事的正式比賽項目，且根據全球最大遊戲影音串流平台Twitch統計，台灣遊戲人口約有700萬人，觀賞流量排名全球第五名。

根據知名遊戲與電競市調公司Newzoo最新的報告，也預估2018年台灣將有1,450萬名電玩遊戲玩家，且遊戲總消費上看13億美元，台灣將躍升為世界第15大遊戲市場。

台新銀行贊助「閃電狼」，不僅支持選手在國際電競賽事爭取傑出的表現，更期待台灣在相關產業能有長足的發展，透過支持的電競戰隊「閃電狼」決戰世界舞台，台新銀行正不斷的以具體行動回饋社會，表達對台灣這一塊土地的認同與支持。

(中國時報)