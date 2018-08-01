台新贊助電競運動 力挺閃電狼

台新銀行昨舉行記者會，宣布贊助台灣知名電競戰隊「閃電狼」，支持閃電狼持續創造佳績、為國爭光，台新銀行數位金融處副總經理包國儀（左） 和代表閃電狼母公司出席的網銀國際銀營運長施書凱（右）一同舉行贊助儀式。（趙雙傑攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

競技電腦、遊戲產業與行動裝置急速發展，帶動電競產業日益蓬勃，順應這個趨勢，近期在推動數位金融發展表現突出的台新銀行宣布贊助台灣知名電競戰隊「閃電狼」，將支持閃電狼延續佳績、為國爭光。

台新銀行數位金融處副總經理包國儀除親自出席活動外，「閃電狼」戰隊主攻「英雄聯盟」的知名電競選手，被網友稱為天才型玩家的Maple、媲美MVP表現備受注目的Betty等，也都出席活動，並與台新銀行員工組成的戰隊進行一場友誼賽。

包國儀表示，近年來台灣電競戰隊在國際舞台上不斷有傑出表現，而「閃電狼」更是屢創佳績，包含2017年「爐石戰記」世界巡迴賽冠軍、2018年「英雄聯盟」LMS夏季聯賽冠軍、2018年「英雄聯盟」MSI季中邀請賽四強等。

包國儀強調，「閃電狼」選手傑出的表現已成為電競界年輕世代崇拜、學習的標竿；「閃電狼」重視扶植本土電競選手，恰與台新銀行立足台灣、放眼國際的理念一致，雙方一拍即合；台新銀行支持「閃電狼」，希望協助「閃電狼」能夠有更好的發展，並且再創佳績，讓全世界看到台灣年輕人的力量。

立法院在去（2017）年已將電競正名為「電子競技運動」，在國際間，電競也已列為國際運動賽事的正式比賽項目，且根據全球最大遊戲影音串流平台Twitch統計，台灣遊戲人口約有700萬人，觀賞流量排名全球第五名。

根據知名遊戲與電競市調公司Newzoo最新的報告，也預估2018年台灣將有1,450萬名電玩遊戲玩家，且遊戲總消費上看13億美元，台灣將躍升為世界第15大遊戲市場。

台新銀行贊助「閃電狼」，不僅支持選手在國際電競賽事爭取傑出的表現，更期待台灣在相關產業能有長足的發展，透過支持的電競戰隊「閃電狼」決戰世界舞台，台新銀行正不斷的以具體行動回饋社會，表達對台灣這一塊土地的認同與支持。

(中國時報)

陸經濟前景看俏 台菁英西進 完善外企在台規範 接軌國際

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。