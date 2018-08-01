貿易戰像減肥 美稱先苦後甘

2018年08月01日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

美國商務部長羅斯7月30日在華府印太商貿論壇發表演說，再度抨擊大陸進行不公平貿易。他並以減肥做比喻，指剛開始有點痛苦，但到最後會對結局「感到快樂」。羅斯並強調，美國經濟成長強勁，現在是挑戰大陸的最好時機。分析認為，羅斯所言顯示川普政府無意停止貿易戰。

聚焦3區塊 槓一帶一路

美國國務卿蓬佩奧30日在論壇發表川普政府的「印太倡議」，包含投資印太地區1.13億美元（約台幣34.6億元），集中在數位經濟、能源和基礎建設投資計畫，他還宣布，將於8月1日至5日訪問馬來西亞、新加坡與印尼，2至3日造訪首站馬來西亞。大陸外交部發言人耿爽表示，歡迎美國投資印太，「喊破嗓子不如甩開膀子」，呼籲美國拿出真金白銀。有網友指出，華盛頓承諾的1.13億元和北京在「一帶一路」提出的一兆美元相差太大，勝負已見。

羅斯說，他了解美國商界對當前美陸貿易緊張的關切及擔憂未來的不確定性，但他表示，大陸如果再持續「幾千年」目前的貿易作為，這不會對任何人有利，美國必須起身對抗。

美經濟強勁 挑戰好時機

羅斯指出，當美國經濟表現良好之際，對大陸採取「強硬立場」是非常合理的策略。他說，目前美國失業率為2000年以來最低，「良好的經濟環境容許我們這麼做（與陸對抗），因為它能夠消弭短期傷害」，強調經濟實力能應付貿易戰負面衝擊。

羅斯還形容，「這有點像是你在減肥，起初一點樂趣也沒有，甚至還會覺得有點痛苦。但是到最後，你會對結果感到快樂」。

羅斯也強調，不要以為美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）就是從區域退出，美國仍會深化與印太區域各個夥伴的關係，而且許多國家都在抱怨大陸「一帶一路」忽略當地資源與勞工。他引述美防長馬提斯去年所說，「有太多條帶與路通往印太，不是只有一帶一路而已」。

避免貿易戰 傳美陸對話

儘管商務部長發出強硬訊息，但美國CNBC報導，美國和大陸正設法重啟貿易談判以避免爆發全面貿易戰。報導引述美國財政部長努穆欽上周私下和大陸副總理有一些對話。

(中國時報)