日批核食被政治化 外交部附和

2018年08月01日 04:10 中國時報 陳建瑜 、楊佳穎／台北報導 、楊佳穎／台北報導

日台交流協會台北事務所代表沼田幹夫日前直指，對核食公投深感失望，核災食品在台灣不應被政治化操作。台灣日本關係協會祕書長張淑玲昨也說，核食問題不應淪為政治議題，以免影響我正常對外經貿關係。但郝辦發言人游淑慧則回嗆，沼田幹夫應尊重台灣民意，「應該是日方不要泛政治化」。

沼田幹夫日前主動發布聲明稿指出，除對國民黨發動核食公投深感失望，他提醒台灣，在毫無科學根據下，持續對日本核災地區進口進行管制，相信對日、台友好關係將造成傷害。

張淑玲昨在外交部例行記者會表示，食安問題層面牽涉廣泛，是高度專業的議題，期待各界秉持審慎理性、實事求是的態度來妥為處理，不應該淪為政治議題，以免影響我正常對外經貿關係。

不過張淑玲也說，我國是民主法治國家，人民有依法行使公投權利，這點不論是外交部或政府，都無權干預、介入或干涉。

不過，游淑慧說，「不知他們所謂政治是什麼」，核食公投並非針對性，純粹是食安問題。她說，在政府沒有能力做好把關的情況下，已從日本進口非常多農產品，對日貿易也處於逆差狀況，「難道這還不夠友好嗎？」令人不懂的是日本為何非要賣給台灣核災5縣市的農產品。

游強調，消費者有權利決定要吃什麼、不吃什麼，如今公投就是這樣，最重要的精神就是訴諸民意而非政治，「應該是日方不要泛政治化了！」

游表示，希望沼田幹夫尊重台灣民意，公投會不會過，屬於台灣人民自主，「會不會過我們也不知道，他何必這麼早就跳下來說這是政治呢？」

目前國民黨推出的「反核食」公投案正進行第二階段連署，國民黨表示，組發會每周會做滾動式彙整及確認，以確保8月31日前將有效份數送至中選會；各地方黨部回報連署迴響非常踴躍，看得出民眾對此民生議題非常有認同感跟參與度。

(中國時報)