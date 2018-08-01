熱斃了 日125人中暑死 南韓上調電力需求

今夏北半球氣溫屢創新高。日本政府昨日指出，近3個月全國中暑送醫逾5萬7千人、死亡125人。圖為東京街頭一名男性難耐酷熱地擦汗。（美聯社）

友善列印
中國時報
／東京7月31日電

日本各地高溫、酷熱難耐，近日往返台日兩地的旅客也查覺到，日本竟比台灣還要熱！赴日旅遊的遊客可要留意嚴防中暑。

日本總務省消防廳昨日公布最新的中暑人數統計指出，4月30日至7月29日的3個月，日本全國因中暑送醫急救者達5萬7534人，超過去年5月1日至9月30日5個月內的5萬2984人，因中暑死亡者更達125人。

日本氣象廳未來一周的天氣預報指出，東日本和西日本受高氣壓籠罩的影響，各地氣溫仍將比往年高。8月各地觀測到39至40度氣溫的機會可能減少，但有些地方仍將維持35度以上的酷暑，故呼籲民眾要注意健康管理，嚴防中暑。消防廳則呼籲民眾要隨時補充水分、鹽分和多休息。

日本全國21個地點23日都創下史上最高氣溫紀錄，其中4個地區超過40度，埼玉縣熊谷市更創下日本全國氣象觀測史上最高的41.1高溫紀錄。

南韓近來也是連日酷暑，南韓各地23日也創下史上最炎熱早晨的紀錄，江陵23日早晨的最低氣溫達31.0度、首爾也達29.2度，雙雙寫下自1907年觀測以來的最高紀錄。

南韓《東亞日報》日前報導，南韓政府誤判今年夏天的電力需求預測，已決定召集專家學者討論後，最快於8月3日重新修正今夏最大的電力需求預測值。

南韓政府5日公布的「夏季電力供需對策」預測，今夏的最大電力需求為8830萬千瓦，但23日的供電已突破9070萬千瓦，24日更達到9248萬千瓦，25至27日的電力需求雖有所減少，但仍高達9000萬千瓦，讓有關單位飽受批判。

中暑大多因天氣熱或劇烈運動，導致體內水分和鹽分不足，無法調節體溫，而出現痙攣、頭痛、嘔吐等症狀。預防中暑要盡量避免曝曬，外出時要戴帽子、撐洋傘，同時隨時補充水分和鹽分，在室內要開冷氣，讓室溫保持在28度左右。

(中國時報)

日批核食被政治化 外交部附和 金正恩將訪俄？5飛機抵海參崴

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。