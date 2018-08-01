熱斃了 日125人中暑死 南韓上調電力需求

2018年08月01日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京7月31日電 ／東京7月31日電

日本各地高溫、酷熱難耐，近日往返台日兩地的旅客也查覺到，日本竟比台灣還要熱！赴日旅遊的遊客可要留意嚴防中暑。

日本總務省消防廳昨日公布最新的中暑人數統計指出，4月30日至7月29日的3個月，日本全國因中暑送醫急救者達5萬7534人，超過去年5月1日至9月30日5個月內的5萬2984人，因中暑死亡者更達125人。

日本氣象廳未來一周的天氣預報指出，東日本和西日本受高氣壓籠罩的影響，各地氣溫仍將比往年高。8月各地觀測到39至40度氣溫的機會可能減少，但有些地方仍將維持35度以上的酷暑，故呼籲民眾要注意健康管理，嚴防中暑。消防廳則呼籲民眾要隨時補充水分、鹽分和多休息。

日本全國21個地點23日都創下史上最高氣溫紀錄，其中4個地區超過40度，埼玉縣熊谷市更創下日本全國氣象觀測史上最高的41.1高溫紀錄。

南韓近來也是連日酷暑，南韓各地23日也創下史上最炎熱早晨的紀錄，江陵23日早晨的最低氣溫達31.0度、首爾也達29.2度，雙雙寫下自1907年觀測以來的最高紀錄。

南韓《東亞日報》日前報導，南韓政府誤判今年夏天的電力需求預測，已決定召集專家學者討論後，最快於8月3日重新修正今夏最大的電力需求預測值。

南韓政府5日公布的「夏季電力供需對策」預測，今夏的最大電力需求為8830萬千瓦，但23日的供電已突破9070萬千瓦，24日更達到9248萬千瓦，25至27日的電力需求雖有所減少，但仍高達9000萬千瓦，讓有關單位飽受批判。

中暑大多因天氣熱或劇烈運動，導致體內水分和鹽分不足，無法調節體溫，而出現痙攣、頭痛、嘔吐等症狀。預防中暑要盡量避免曝曬，外出時要戴帽子、撐洋傘，同時隨時補充水分和鹽分，在室內要開冷氣，讓室溫保持在28度左右。

(中國時報)