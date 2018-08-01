金正恩將訪俄？5飛機抵海參崴

2018年08月01日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

北韓高麗航空公司旗下5架飛機7月30日先後抵達俄羅斯海參崴國際機場，其中1架飛機與北韓領導人金正恩專機「蒼鷹一號」機型相同。外界推測，金正恩可能即將訪問俄國。近日美國情報單位也再度發現新證據，顯示北韓正持續祕密生產射程可及美國東岸的洲際飛彈，明顯違反6月新加坡「川金會」裁武承諾。

高麗航空原本每周只有2個航班從平壤飛往海參崴，5架飛機在同日飛抵俄羅斯的狀況相當罕見。海參崴機場的公開航班資訊顯示，當日上午9時、中午12時30分、下午4時30分各有1架北韓運輸機抵達，另2架客機分別於上午11時和下午4時40分抵達。

隨後，3架運輸機於上午11時30分、下午3時、晚間7時10分啟程返回平壤，2架客機則在中午12時20分、晚間7時飛離。當地媒體猜測，這可能與7月中旬朝方人士訪俄與企業家洽談有關。另有分析指，這可能是北韓國務委員長金正恩訪俄籌備工作的一部分。

據《華盛頓郵報》7月30日引述不具名美國官員報導，數周以來拍攝的衛星照片等新證據顯示，北韓正在平壤郊區的沙門洞大型研究設施，打造至少1枚使用液態燃料的火星-15型洲際飛彈。該設施過去曾成功生產2枚飛彈，包括首枚確定射程可及美國東岸的火星-15型。

美朝關係渾沌不明的同時，南北韓昨日上午在板門店南韓側和平之家召開第9次軍事會談，南韓陸軍少將金度均與北韓陸軍中將安益山率團出席，商討如何落實《板門店宣言》的軍事協議事項，即將非軍事區打造成真正的和平地帶。據報導，南韓提議在板門店分階段裁減雙方警備兵力、互撤武器、允許人員自由跨越停戰線。一旦朝方同意，試點撤軍可望年內啟動。

(中國時報)