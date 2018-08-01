國際救援志工涉性侵 英指猖獗

2018年08月01日 04:10 中國時報 實習編譯黃怡瑋／綜合報導

假救援真性侵。英國政府最新的一項報告顯示，國際救援人員常常以救援之名行性侵之實，多次利用職務之便欺負受害女性，性侵之風十分「猖獗」。國際紅十字會光在今年2月就解聘了21名「狼人」。

美國有線電視新聞網CNN引述英國國家發展委員會的報告披露，國際救援組織人員常常以救援為名設計對弱勢婦女的性侵，有些披著羊皮的狼連女童都不放過。報告中舉例稱，國際救援志工曾在「救援」海地大地震時，以1元美金誘姦無家可歸的海地女童。相關案件層出不窮，其惡劣程度令人髮指。

今年2月國際救援組織樂施會（Oxfam）及救助兒童會（Save the Children）遭控性侵弱勢女性。英國政府展開調查後發現，救援組織內性侵事件非常頻繁，惡狼猖獗。國際救援組織在世界上打著扶弱濟貧的名號，卻是更可怕的加害者。

英國政府表示，此次揪出國際組織志工脅迫女性滿足性需求的案例，其實只是「冰山一角」。世界上還有不計其數的受害者，可能正遭受救援組織人員欺侮，卻不被人知。像是國際紅十字會（The Red Cross）2月才解聘21位曾犯下性侵狼行的員工。委員會也痛批樂施會及救助兒童會明知道性侵醜聞，非但沒有積極處理還嘗試湮滅證據，任憑悲劇不斷重演。

(中國時報)