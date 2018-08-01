國際救援志工涉性侵 英指猖獗

友善列印
中國時報
實習編譯黃怡瑋／綜合報導

假救援真性侵。英國政府最新的一項報告顯示，國際救援人員常常以救援之名行性侵之實，多次利用職務之便欺負受害女性，性侵之風十分「猖獗」。國際紅十字會光在今年2月就解聘了21名「狼人」。

美國有線電視新聞網CNN引述英國國家發展委員會的報告披露，國際救援組織人員常常以救援為名設計對弱勢婦女的性侵，有些披著羊皮的狼連女童都不放過。報告中舉例稱，國際救援志工曾在「救援」海地大地震時，以1元美金誘姦無家可歸的海地女童。相關案件層出不窮，其惡劣程度令人髮指。

今年2月國際救援組織樂施會（Oxfam）及救助兒童會（Save the Children）遭控性侵弱勢女性。英國政府展開調查後發現，救援組織內性侵事件非常頻繁，惡狼猖獗。國際救援組織在世界上打著扶弱濟貧的名號，卻是更可怕的加害者。

英國政府表示，此次揪出國際組織志工脅迫女性滿足性需求的案例，其實只是「冰山一角」。世界上還有不計其數的受害者，可能正遭受救援組織人員欺侮，卻不被人知。像是國際紅十字會（The Red Cross）2月才解聘21位曾犯下性侵狼行的員工。委員會也痛批樂施會及救助兒童會明知道性侵醜聞，非但沒有積極處理還嘗試湮滅證據，任憑悲劇不斷重演。

(中國時報)

金正恩將訪俄？5飛機抵海參崴

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。