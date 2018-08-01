假疫苗案 山東官員疑畏罪自殺

2018年08月01日 04:10 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

就在大陸假疫苗案沸沸揚揚之際，大陸《華夏時報》昨披露，山東省疾病預防控制中心免疫所所長宋立志自行注射超量胰島素，正在加護病房搶救，尚未脫險，懷疑他畏罪自殺。不過《科技日報》說，公安部門透露宋立志由於糖尿病住院，網傳自殺消息不實。

自行打超量胰島素 命危

《華夏時報》昨刊發獨家報導，稱山東疾控中心官員、此次長生疫苗評標委員五人小組之一的宋立志，試圖透過注射超量胰島素的方式自殺，正在山東省立醫院ICU搶救，尚未脫險。

《華夏時報》是中國殘疾人聯合會主辦出版的綜合性報紙，中共已故領導人鄧小平兒子鄧樸方為現任中國殘聯名譽主席。

近日，長春長生公司爆發不合格疫苗案件，山東作為25萬支不合格疫苗唯一流入省分，波及兒童21萬5184人。山東疾控中心曾在7月23日表示，早在2017年11月原國家食品藥品監管總局公布長春長生公司的百白破疫苗不合格後，山東已第一時間停止接種封存庫存。但在近9個月時間內，為何未向社會大眾通報情況、也未召回兒童補種？公眾怒斥山東省疾控中心瀆職。

不過，就在網路瘋傳宋立志畏罪自殺未遂之際，《科技日報》昨傍晚刊文闢謠，據接近濟南公安部門的人士表示，該報導不實，宋立志只是糖尿病住院。

陸媒稱糖尿病住院 闢謠

院方人士透露，「宋立志在大前天就送到該醫院，昨天才爆出消息。」可見，宋立志確實因病住院，但病因陷入羅生門。

(中國時報)